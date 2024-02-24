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В Україні впала ціна на популярний продукт

Наталія Порощук
glavcom.ua
В Україні впала ціна на популярний продукт
фото з відкритих джерел

Вартість твердого сиру знизилася на 28,89 грн

В Україні зросла вартість на деякі продукти. Однак вершки та твердий сир падають у ціні. Про це повідомляє на Мінфін.

В Україні впала ціна на популярний продукт фото 1

Сир твердий Звени Гора голландський 45%, 1 кг у лютому коштує 439,05 грн. Зокрема, у Metro – 499,10 грн, у Novus – 379,00 грн.

Варто зауважити, що минулого місця вартість твердого сиру за 1 кг складала 467,94 грн, тобто знизилась вартість на 28,89 грн.

В Україні впала ціна на популярний продукт фото 2

Вершки Простоквашино 10%, 200 мл у лютому можна придбати в середньому за 23,26 грн. У Novus – 26,99 грн, Metro – 20,70 грн, Varus – 22,10 грн.

У січні вони коштували 25,80 грн, тобто знизилась вартість на 2,54 грн.

Раніше «Главком» писав, що Україні зросли ціни на деякі продукти. Однак найближчим часом ця група товарів, ймовірно, розшириться. За прогнозами експертів, вартість на продукцію овочевої групи підійметься, особливо на початку весни.

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Теги: українці гроші ціни Україна продукти

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