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Пентагон: Армія США профінансує навчання українців, скорочуючи власні програми

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пентагон: Армія США профінансує навчання українців, скорочуючи власні програми
Сінгх наголосила, що зараз момент, коли армії доведеться ухвалити кілька жорстких рішень щодо того, звідки вони братимуть гроші
фото з відкритих джерел

Сабріна Сінгх: «Ми не можемо просто відвернутися від тих українських військових, які прибувають чи то в Європу, чи в Сполучені Штати на навчання»

Армії США доведеться ухвалити кілька жорстких рішень щодо джерел фінансування навчання українських військових. Про це по в інтервʼю «Голос Америка» заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

За словами Сінгх, для оплати навчання українців є виділені гроші, як от з програми Ініціатива сприяння безпеці України. Це довгострокова безпекова допомога Україні. 

Проте, заступниця прессекретаря Пентагону наголосила, що зараз момент, коли армії доведеться ухвалити кілька жорстких рішень щодо того, звідки вони братимуть гроші: «Можливо, з інших програм. Тож зараз важкий час не лише для України, але й для армії США».

«Ми не можемо просто відвернутися від тих українських військових, які прибувають чи то в Європу, чи в Сполучені Штати на навчання і відправити їх назад на війну. Нашій армії, нашим службам доведеться почати говорити та ухвалювати деякі жорсткі рішення, які вплинуть на всі збройні сили. Є комбінування різних частин фінансування, що допомагає підтримувати це навчання. Але якщо ми продовжимо працювати без належного фінансування, наша армія понесе ще більше витрат», - сказала представниця Пентагону.

Раніше повідомлялося, що без підтримки Сполучених Штатів Україна втратить багато людей на фронті. Зокрема Збройні сили не зможуть здобути нових успіхів на полі бою і будуть змушені відходити назад.

Нагадаємо, Конгрес США поки не затвердив додаткового фінансування для України, однак виробництво американської зброї для Сил оборони триває за раніше укладеними контрактами

У міністерстві оборони США пояснили, що за попередніми замовленнями Україна досі отримує артилерійські снаряди, ракети для Himars, здатності ППО та інше військове обладнання. При цьому, з міркувань безпеки в Пентагоні не надали більш точної інформації.

До слова, генеральний інспектор Пентагону Роберт Сторч заявив, що слідчі відкрили понад 50 справ, пов'язаних з наданням допомоги Україні, зокрема за участю підрядників, але ще не висунули жодних звинувачень.

Теги: США армія військові фінансування навчання Україна Пентагон

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