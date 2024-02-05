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Чи проголосує Сенат до канікул за угоду щодо допомоги Україні? Сенатор США зробив заяву

Діана Гасюк
glavcom.ua
Чи проголосує Сенат до канікул за угоду щодо допомоги Україні? Сенатор США зробив заяву
Американський сенатор Ліндсі Грем
фото з відкритих джерел

Ліндсі Грем заявив, що він та інші республіканці не знають чого досягли переговорники, оскільки ще не бачили законопроєкт

Американський сенатор Ліндсі Грем висловив сумнів стосовно того, чи зможе Сенат проголосувати за угоду щодо кордону США та пов'язаного з нею пакету військової допомоги для України до того, як піде на двотижневі канікули (з 12 по 23 лютого). Про це сказав сенатор Грем в інтерв'ю на Fox News, передає The Hill.

Про те, що законопроєкт буде винесено на голосування не пізніше 7 лютого раніше заявляв лідер сенатської більшості Чак Шумер. 

Грем заявив, що він та інші республіканці не знають чого досягли переговорники, оскільки ще не бачили законопроєкт (Шумер обіцяв, що текст буде оприлюднений 2 або 4 лютого). 

«Я почекаю і подивлюся, як виглядатиме остаточний законопроект. Але що стосується процесу, то ми жодним чином не зможемо його заблокувати. Ми не збираємося відкладати щось настільки важливе. Прийняти його прямо перед двотижневими канікулами... по суті, як люди зможуть залишатися неупередженими? Отже, внесення провального законопроекту не вирішує проблему», – сказав Грем. 

Як повідомлялося, Сенат США наступного тижня голосуватиме щодо угоди про прикордонну безпеку та допомогу Україні. 

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пропозиція щодо національної безпеки, яка об'єднує допомогу Україні з реформами прикордонної політики, може бути розділена. 

Як відомо, Сенат США готовий до «прикордонного» протистояння з Палатою представників, оскільки він готується просуватися вперед із законодавством, незважаючи на попередження спікера Палати представників США Майка Джонсона, що документ, швидше за все, буде «мертвий» після прибуття в нижню палату. 

До слова, адміністрація США вважає, що процес ухвалення додаткової допомоги Україні не провалився в Конгресі, адже зусилля продовжуються і фінансування, яке було узгоджене з українськими партнерами, є життєво необхідним зараз для України.  

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Теги: Україна законопроєкт Сенат США Курт Волкер фінансування канікули українці

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