Держдеп США не вірить заявам Росії щодо падіння Іл-76

Представник Держдепу дав зрозуміти, що Росія має велику історію поширення дезінформації

Державний департамент США вважає не вартими довіри заяви Кремля щодо ураження російського Іл-76 з начебто українськими військовополоненими на борту. Про це сказав заступник речника Держдепу Ведант Пател на пресбрифінгу.

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«Це той самий рівень достовірності доказів, як і у випадку, коли Росія стверджувала, що Крим – її, або що вся територія, яку вона окупувала в Україні належить їй», – зауважив представник Держдепу на прохання журналіста прокоментувати заяви Кремля щодо Іл-76, зокрема про те, що Україна використовувала систему Patriot для обстрілу і збила російський літак з військовополоненими на борту.

Посадовець сказав, що оскільки йдеться про конкретний інцидент, він надає змогу партнерам з України його коментувати.

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«Коли йдеться про достовірну інформацію від Росії, вони насправді не мають багато шансів це довести з огляду на їхню бездоганну репутацію у сфері дезінформації», – додав Пател.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Іл-76 у Білгородській області нібито збила американська система Patriot із підконтрольної Україні території.

Як повідомлялося, 24 січня у Корочанському районі Білгородської області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У Міноборони РФ заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.

Згодом Генеральний штаб ЗСУ зробив заяву. У повідомленні йдеться про те, що ЗСУ продовжать знищувати військово-транспортні літаки Російської Федерації, що доставляють до аеродрому Білгорода ракети для обстрілу Харкова та Харківської області.

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До слова, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що на борту військово-транспортного літака Іл-76, який впав під Білгородом, могли бути і ракети, і люди. За його словами, не виключено, що українських полонених могли використати як живий щит для транспортування боєкомплекту.

До слова, Кремль відмовляється від міжнародного розслідування збиття літака Іл-76 під Брянськом.