Італійський сенатор закликав збільшити військову допомогу Україні

Політик назвав війну РФ «геноцидною» та закликав збільшити військову допомогу Україні

Італія та Європейський Союз в цілому мають надати Україні допомогу, зокрема військову, для відновлення суверенітету на всій українській території. Агресія Росії проти України є геноцидною, а її жертвам має бути гарантоване правосуддя. Про це у коментарі Guildhall заявив член Сенату Італії, екс-міністр закордонних справ Італії Джуліо Терці ді Сант Агата.

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«Як провідний член делегації Італії в Європейській комісії та член Сенату Італії, у грудні я представив нашу резолюцію прем'єр-міністерці Джордже Мелоні, перед її виступом у Брюсселі, за кілька днів до того, як ЄС ухвалив історичне рішення щодо початку переговорів про членство з Україною. Головний пріоритет цієї резолюції – необхідність для України протистояти нападу та повне відновлення українського суверенітету на всій українській території, і, нарешті, стати членом європейської сім'ї. Декілька ключових аспектів були використані прем'єркою у її виступі, а потім озвучені Джорджею Мелоні позиції були враховані у фінальній резолюції ЄС», – заявив політик.

«Україна має отримати більше допомоги, ми зобов'язані допомогти будь-якими можливими способами – дипломатичним, політичним, військовим. Ми повинні допомогти відбудувати Україну і маємо забезпечити справедливість та правосуддя для жертв цієї жахливої, геноцидної агресії російських сил, що триває вже два роки та кілька місяців», – підсумував Джуліо Терці.

Нагадаємо, сенат Італії схвалив указ про продовження дозволу на передачу військових активів Україні до 31 грудня 2024 року відповідно до міжнародних зобов’язань Італії щодо надання допомоги Києву у відбитті російського вторгнення.