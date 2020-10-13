В Німеччині працівники Amazon влаштували мітинг



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У мітингу, за словами організаторів, візьмуть участь тисячі співробітників

Розлючений натовп протестував проти умов роботи в Amazon та маленької зарплати

Працівники компанії Amazon, якою керує найбагатша людина у світі Джефф Безос, вирішили влаштувати страйк в Німеччині. Вони бунтували проти низьких зарплат, пише CNBC.

Німецька профспілка Ver.di і його члени вважають, що працівники Amazon заслуговують високої оплати і поліпшень умов праці. У мітингу, за словами організаторів, візьмуть участь тисячі співробітників. Страйкувати працівники Amazon вирішили в Prime Day (аналог чорної п'ятниці), який зазвичай є одним з найбільш завантажених днів в році для компанії.

Профспілка зазначила, що вони також стурбовані тактикою шпигунства, яку Amazon нібито використовує для придушення профспілкових активістів. У вересні правозахисна організація «Інститут відкритих ринків» звинуватила компанію в стеженні за власними співробітниками.

В її доповіді стверджувалося, що інтернет-ритейлер у 2020 році впровадив в офісах і на складах систему, яка відстежує роботу і переміщення персоналу, а також контролює кількість часу, який витрачається на роботу. В кінці зміни кожного співробітника по кілька десятків хвилин перевіряють на предмет крадіжки.

Нагадаємо, що у жовтні співробітники Amazon влаштували мітинг біля маєтку Безоса, вимагаючи підвищення зарплати і безкоштовне медичне обслуговування.