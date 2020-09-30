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    Німеччина почала тестувати вакцину від Covid-19 на людях

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    Дослідження проводитиметься в Перу та Панамі, загальна кількість волонтерів &ndash; 690 - Німеччина почала тестувати вакцину від Covid-19 на людях
    Дослідження проводитиметься в Перу та Панамі, загальна кількість волонтерів – 690

    Перші дані очікуються в четвертому кварталі цього року

    У Німеччині біофармацевтична компанія CureVac з міста Тюбінгена розпочинає другу фазу тестування вакцини проти коронавірусу. Про це повідомляється на сайті компанії.

    «Випробування пройде серед здорових людей у двох групах: учасники у віці від 18 до 60 років і 61+. Перший волонтер уже був щеплений», – йдеться у повідомленні.

    Дослідження проводитиметься в Перу та Панамі, загальна кількість волонтерів – 690.

    В компанії інформують, що учасники отримують дві вакцинації, другу – через 28 днів після першого щеплення. «Досліджуються різні концентрації дози. Метою є підтвердити безпеку та реактогенність вакцини у дорослих людей. Перші дані очікуються в четвертому кварталі», – наголосили у компанії.

    Перша фаза випробувань проводилася на здорових дорослих добровольцях у Німеччині та Бельгії.

    CureVac планує розпочати глобальне клінічне дослідження фази 2b/3 за участю до 30 тисяч учасників у четвертому кварталі 2020 року.

    Компанія розробляє новий клас препаратів на основі рибонуклеїнової кислоти (мРНК).

    CureVac – одна з 3 німецьких компаній, які отримали від держави сукупно 750 млн євро на дослідження та розробку вакцини від коронавірусу.

    Як повідомлялося, до кінця 2021 року в рамках програми міжнародного співробітництва, створеної під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), планується виготовити щонайменше два мільярди доз вакцини від коронавірусу.

    Як відомо, Україна домовляється про вакцину від Covid-19 з вісьмома компаніями.

    Нагадаємо, у Туреччині почали випробовувати на людях вакцину від коронавірусу.

    Китай почав масову вакцинацію від коронавірусу.

    Також американська компанія розпочинає фінальний етап випробування вакцини від Covid-19 у Великій Британії.

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