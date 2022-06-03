Європарламент може позбавити Угорщину права голосу в ЄС

Будапешт використовує принцип одностайності в ЄС як засіб шантажу

Заступник голови Європарламенту Катаріна Барлі закликала позбавити Угорщину права голосу в Євросоюзі. Про це вона заявила в інтерв'ю MDR Aktuell.

Катаріна Барлі зазначила, що причиною для позбавлення голосу може стати порушення країною верховенства права.

За її словами, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан взяв країну під повний контроль і дозволяє собі зловживати принципом одностайності в ЄС заради шантажу інших країн.

Барлі нагадала, що на переговорах по шостому пакету санкцій щодо Росії Угорщина кілька тижнів блокувала його прийняття через нафтове ембарго.

«Особливо в Угорщині більше не можна говорити про демократичні і правові відносини», – зазначила заступник голови ЄП.

Також вона додала, що одноголосна згода всіх країн-членів, необхідна для прийняття основних рішень на рівні ЄС, «сходить до того часу, коли ЄС складався з шести країн, а зараз це вже непрактично».

Нагадаємо, що напередодні країни ЄС нарешті досягли консенсусу у питанні часткової заборони на імпорт російської нафти.

Крім того, їм також вдалося узгодити санкції щодо «Сбєрбанку», який невдовзі буде відключено від міжнародної системи SWIFT.

Що стосується Угорщини, то вона до останнього залишалася противником введення нових санкцій проти Росії. Орбан неодноразово вимагав від країн-партнерів енергетичних гарантій для своєї держави і, врешті решт, досягнув того, що ембарго не стосуватиметься трансферу нафти через трубопроводи.



