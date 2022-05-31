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    ЄС узгодив шостий пакет санкцій

    ЄС узгодив шостий пакет санкцій - ЄС узгодив шостий пакет санкцій
    ЄС узгодив шостий пакет санкцій
    фото з відкритих джерел

    У санкційний пакет входить заборона експорту російської нафти морем

    Єврлпейський союз узгодив шостий пакет санкцій. Про це повідомивголова Євроради Шарль Мішель.

    Судячи з його твітів, у санкційний пакет входить заборона експорту російської нафти морем, зі збереженням експорту трубопроводами.

    «Це одразу охоплює понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування для її військової машини. Максимальний тиск на Росію з метою припинення війни», – йдеться у повідомленні.

    Також шостий пакет санкцій включає:

    • відключення найбільшого російського банку «Сбербанк» від SWIFT;
    • заборона ще трьох російських державних мовників;
    • нові санкції проти осіб, відповідальних за воєнні злочини в Україні.

    Нагадаємо, що Жозеп Боррель запевнив сьогодні, 30 травня, вранці, що Євросоюз може ухвалити урізаний варіант нафтового ембарго, коли заборона для Росії стосуватиметься лише експорту морськими шляхами.

    Деякі країни Європейського Союзу готові відкласти нафтове ембарго для Росії на невизначений термін у зв’язку з принциповою позицією Угорщини, яка відмовляється підтримувати санкції проти держави-агресорки.

    Будапешт же, у свою чергу, висунув низку вимог до Євросоюзу, зокрема, вимагає компенсацію, оскільки ембарго на російські нафтопродукти вдарить по цінах в Угорщині.

    Раніше ЗМІ писали про те, що Євросоюз справді готовий компенсувати Угорщині збитки від запровадження ембарго на російську нафту.

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    Теги: ЄС росія окупанти нафтопродукти санкції війна ембарго машини фінансування Україна окупація #stoprussia
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    ЄС узгодив шостий пакет санкцій