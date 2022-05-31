ЄС узгодив шостий пакет санкцій

У санкційний пакет входить заборона експорту російської нафти морем

Єврлпейський союз узгодив шостий пакет санкцій. Про це повідомив голова Євроради Шарль Мішель.

Судячи з його твітів, у санкційний пакет входить заборона експорту російської нафти морем, зі збереженням експорту трубопроводами.

«Це одразу охоплює понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування для її військової машини. Максимальний тиск на Росію з метою припинення війни», – йдеться у повідомленні.

Також шостий пакет санкцій включає:

відключення найбільшого російського банку «Сбербанк» від SWIFT;

заборона ще трьох російських державних мовників;

нові санкції проти осіб, відповідальних за воєнні злочини в Україні.

#Unity



Agreement to ban export of Russian oil to the EU.



This immediately covers more than 2/3 of oil imports from Russia, cutting a huge source of financing for its war machine.



Maximum pressure on Russia to end the war.



#EUCO — Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022

Нагадаємо, що Жозеп Боррель запевнив сьогодні, 30 травня, вранці, що Євросоюз може ухвалити урізаний варіант нафтового ембарго, коли заборона для Росії стосуватиметься лише експорту морськими шляхами.

Деякі країни Європейського Союзу готові відкласти нафтове ембарго для Росії на невизначений термін у зв’язку з принциповою позицією Угорщини, яка відмовляється підтримувати санкції проти держави-агресорки.

Будапешт же, у свою чергу, висунув низку вимог до Євросоюзу, зокрема, вимагає компенсацію, оскільки ембарго на російські нафтопродукти вдарить по цінах в Угорщині.

Раніше ЗМІ писали про те, що Євросоюз справді готовий компенсувати Угорщині збитки від запровадження ембарго на російську нафту.

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