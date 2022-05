ЄС узгодив шостий пакет санкцій

Єврлпейський союз узгодив шостий пакет санкцій. Про це повідомив голова Євроради Шарль Мішель.

Судячи з його твітів, у санкційний пакет входить заборона експорту російської нафти морем, зі збереженням експорту трубопроводами.

«Це одразу охоплює понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування для її військової машини. Максимальний тиск на Росію з метою припинення війни», – йдеться у повідомленні.

Також шостий пакет санкцій включає:

#Unity



Agreement to ban export of Russian oil to the EU.



This immediately covers more than 2/3 of oil imports from Russia, cutting a huge source of financing for its war machine.



Maximum pressure on Russia to end the war.



#EUCO