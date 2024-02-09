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Євросоюз працює над пактом про притулок і міграцію: що зміниться для біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Євросоюз працює над пактом про притулок і міграцію: що зміниться для біженців
Біженці можуть отримати переваги після прийняття країнами ЄС пакту про міграцію
фото із відкритих джерел

Йдеться про започаткування загальної для всіх держав ЄС процедури притулку та її покращення для потреб біженців

Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) схвалив попередню угоду між переговорниками Ради ЄС і Європарламенту від 20 грудня 2023 року, що є пактом Євросоюзу про притулок і міграцію.

«Держави-члени підтвердили свою відданість покращенню європейської системи притулку та міграції. Ці нові правила зроблять європейську систему притулку більш ефективною та підвищать солідарність між державами-членами. Ця угода докорінно змінить те, як ми вирішуємо питання міграції та надання притулку», – сказала держсекретар з питань притулку та міграції Бельгії Ніколь де Моор, яка головує в Раді ЄС.

Пакт складається із п'яти законів, які реформують систему притулку та міграції ЄС. Йдеться про регламенти оновлення європейської бази даних відбитків пальців (Eurodac), посилення контролю на зовнішніх кордонах, започаткування загальної для всіх держав ЄС процедури притулку, заміну Дублінського регламенту 2013 року про відповідальність держав за розгляд заяв про надання притулку, встановлення рамок для вирішення кризових ситуацій у сфері притулку та міграції.

Крім того, Coreper схвалив три закони про притулок та міграцію, за якими Рада ЄС та Європарламент вже досягли згоди у 2022 році. Ці три закони включають перегляд директиви про умови прийому, оновлення положення про кваліфікацію мігрантів та правила їхнього розселення в Євросоюзі. Схвалені постпредами країн Євросоюзу закони тепер мають бути офіційно затверджені Європейським парламентом та Радою ЄС.

Раніше йшлось про те, що Європарламент та Рада ЄС досягли політичної угоди щодо реформи міграційного законодавства та політики надання притулку в Євросоюзі. Законопроєкт передбачає посилення контролю за нелегальними мігрантами, механізми реагування на кризові ситуації та запровадження принципу солідарності між державами-членами: вони зможуть або ухвалити біженців з іншої країни ЄС у себе, або заплатити компенсацію до спеціального фонду. 

Законопроєкт встановлює принцип солідарності всіх країн ЄС із тими державами-членами, які зазнають найбільшого міграційного навантаження. Уряди країн, де потік біженців невеликий, тепер будуть зобов'язані обирати між участю у програмі їх перерозподілу та виплатою внесків за відмову це зробити (раніше називали цифри 20 тис. євро за людину). Цей механізм діятиме і у «форс-мажорних обставинах».

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Теги: Європарламент притулок правила законопроєкт біженці мігранти

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