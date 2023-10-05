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Міграційна політика. Голова МВС Польщі пояснив, в чому головна помилка Німеччини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Міграційна політика. Голова МВС Польщі пояснив, в чому головна помилка Німеччини
Маріуш Камінський розкритикував Німеччину за її міграційні намагання
фото: PAP

Маріуш Камінський розкритикував легкість доступу нелегальних мігрантів до легалізації перебування в ЄС

Система надання притулку в ЄС приваблює нові маси мігрантів, тому потрібна реальна боротьба з цим явищем і впевнена політика ЄС щодо надання притулку, заявив польський міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський в ефірі польського громадського радіо.

«Корабель Європа тоне, ми латаємо дірки – ми ефективно заблокували нелегальну міграцію та запобігли створенню східноєвропейського маршруту нелегальної міграції – білоруського шляху», – оцінив поточну міграційну політику ЄС глава МВС Маріуш Камінський.

Міністр повідомив, що Європейський парламент уже обговорює пакет заходів ЄС щодо надання притулку, який включає обов'язкове переселення мігрантів між державами-членами. «Польща захищає зовнішні кордони Європейського союзу і очікує, що Союз здійснить реальні кроки для забезпечення безпеки кордонів у конкретних місцях», – сказав Камінський, маючи на увазі польські заходи щодо боротьби з міграційним тиском через білорусько-польський кордон до Європи.

Він розкритикував систему надання притулку у деяких державах-членах ЄС, включаючи Німеччину, яка, за його словами, приваблює нові хвилі мігрантів. «Оця легкість доступу нелегальних мігрантів до легалізації перебування в ЄС, висока соціальна підтримка, ці громадянські пільги, або, як вони їх називають, ці інтеграційні програми, це суїцидальна політика Євросоюзу», – сказав він.

На його думку, такі багаті країни, як Німеччина, вже не в змозі контролювати наплив нелегальних мігрантів і втратили над ним контроль. «Їхня система фінансування того, що насправді є нелегальною міграцією, тобто, перш за все, політика надання притулку, створить їм великі проблеми», – сказав він.

Він зазначив, що в Німеччині вже немає місць у готелях для нових нелегальних мігрантів, а держава, які повинні піклуватися про їх інтеграцію та опіку, скаржиться на брак грошей.

Камінський вважає, що збереження такої політики призведе до всебічних змін в ЄС. «Близький Схід, Африка, арабські країни – це потенційно величезна кількість людей, які просто хочуть покращити своє економічне становище, і я це розумію. Я розумію, що люди шукають місце, де їм буде комфортніше і краще жити, але є міжнародні норми, які слід поважати», – сказав він.

«Для цього є відповідні процедури, а кількість потенційних мігрантів настільки величезна, що ми не можемо тут всі розміститися», – додав він. Камінський додав, що Європа втратила контроль над нелегальною міграцією. 

За словами польського міністра, замість того, щоб прийняти запропоновані Польщею рішення, багаті європейські країни хочуть поділитися проблемою міграції з тими країнами, які її не мають.

«Їх хочуть переселити в інші країни, а не для того, щоб усунути причину цього явища, а причиною цього явища є привабливість соціального забезпечення, простіше кажучи, легкість легалізації перебування для людей з інших куточків світу. Отже, ми повинні почати реальну боротьбу з цим явищем», – сказав він.

Нагадаємо, Рада ЄС оголосила, що постійні представники держав-членів досягли угоди щодо проекту регламенту про кризові міграційні ситуації

Європейські ЗМІ наголошують, що держави-члени зуміли домовитися з такого важливого питання до неформального саміту ЄС у Гранаді 6 жовтня, який обговорюватиме вдосконалення міграційної політики.

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Теги: Німеччина кордон пільги радіо міністр Польща політика держава фінансування Африка еміграція трудові мігранти Європа мігранти парламент

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