Євросоюз готує санкції проти Росії за поширення фейків

У Євросоюзі стурбовані, що дезінформація може стати зброєю

ЄС зафіксував понад 10 тисяч фактів прокремлівської дезінформації

Європейська комісія готується запропонувати, щоб Євросоюз вперше ввів санкції проти Росії або Китаю за поширення фейків.

Про це пише «Радіо Свобода» з посиланням на проєкт документу, який є у розпорядженні редакції.

Зазначається, що з початку моніторингу зафіксовано понад 10 тисяч фактів прокремлівської дезінформації.

Повідомляється, що Єврокомісія має намір наступного тижня подати План дій європейської демократії. У ньому говориться, що Євросоюз зобов'язаний більш системно використовувати весь спектр інструментів в боротьбі з іноземним втручанням.

«Можливі способи реалізації цього варіюються від публічного виявлення часто використовуваних методів (щоб зробити їх непридатними для експлуатації) до накладення санкцій після повторних порушень», – йдеться в документі.

Також у ньому повідомляється, що дезінформація може стати зброєю, і певні треті країни, зокрема Росія і Китай, раніше брали участь в поширенні фейків про Covid‑19 в Євросоюзі та по всьому світу, щоб «поліпшити власний імідж».

Крім того, у Плані дій є інформація про те, що оперативна група East StratCom на сьогодні виявила понад 500 прикладів російської дезінформації про Covid-19 у цьому році та понад 10 000 прикладів фейків Кремля з початку моніторингу в 2015 році.

Також пропонується посилити правила ЄС для онлайн-платформ, які можуть використовувати для розповсюдження фейків.

Нагадаємо, до боротьби з російськими фейками про Covid-19 залучено елітний британський підрозділ.

Також відомо, що російські спецслужби використовують англомовні сайти для поширення дезінформації про коронавірус.

До слова, Євросоюз планує в грудні продовжити економічні санкції проти Росії.