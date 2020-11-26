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    Євросоюз планує в грудні продовжити економічні санкції проти Росії

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    Санкції ЄС проти РФ були введені в 2014 році через дестабілізуючі дії Росії проти України - Євросоюз планує в грудні продовжити економічні санкції проти Росії
    Санкції ЄС проти РФ були введені в 2014 році через дестабілізуючі дії Росії проти України

    Санкції ЄС проти Росії будуть продовжені на шість місяців без будь-яких проблем, - ЗМІ

    Лідери Євросоюзу планують наступного місяця продовжити економічні санкції проти Росії ще на пів року без жодних суперечок. Про це повідомляє кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

    «Економічні санкції Євросоюзу проти Росії будуть продовжені на шість місяців без будь-яких проблем, коли лідери зустрінуться 10 грудня. Дні, коли цей пункт займав час на самітах ЄС, давно минули», ─ написав він у Twitter.

    До відома, санкції ЄС щодо конкретних секторів економіки РФ діють до 31 січня 2021 року. Вони були введені в 2014 році через дестабілізуючі дії Росії проти України і спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також на сферу товарів подвійного призначення.

    З того часу ЄС кожні пів року продовжує обмеження через відсутність прогресу у виконанні Мінських угод Росією.

    Нагадаємо, Україна ще на рік продовжила ембарго на російські товари.

    Раніше стало відомо, що президент РФ Путін продовжив заборону на «санкційні» продукти до 2021 року

     Читайте також: 
    Теги: ЄС Росія ЗМІ санкції ембарго продукти Україна Twitter президент
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