До боротьби з російськими фейками про Covid-19 залучено елітний британський підрозділ

У зв’язку з початком масової вакцинації очікується загострення інформаційної війни

До стеження за поширенням дезінформації з боку низки держав, у тому числі Російської Федерації, буде залучено елітний британський підрозділ з ведення інформаційної війни. Таке рішення було прийнято напередодні початку масштабної вакцинації від коронавірусу Covid-19 у Великобританії, – повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на The Sunday Times.

«У документах, які потрапили у вільний доступ, зазначено, що солдати підрозділу вже моніторять кіберпростір з приводу інформації про Covid-19 і аналізують, як британські піддані піддаються атакам в інтернеті. Вони також збирають свідчення дезінформації про вакцини від ворожих держав, включно з Росією», – пише видання.

За даними газети, розвідка активізувала діяльність у цьому напрямі після того як напередодні не менше 155 осіб були арештовані в Вест-Енді в Лондоні під час протестів проти локдауну. Зазначається, що на багатьох учасників протесту вплинула пропаганда проти вакцинації, також вони відмовлялися носити маски. При цьому, зазначає видання, недавнє дослідження показало, що понад третини жителів країни не впевнені в бажанні зробити щеплення від коронавірусу.

The Sunday Times уточнює, що спецпідрозділ, про який йдеться, було створено в 2010 році в Афганістані, і до перших його завдань входила підтримка операцій проти терористичного угрупування «Аль-Каїда» і екстремістського руху «Талібан». Група приписана до 77-ї бригади британської армії. Раніше в Міноборони країни наголошували, що дії 77-ї бригади - кіберформування британських сухопутних сил – в жодному разі не спрямовані проти населення Сполученого Королівства.

Тим часом, пише The Sunday Times, на думку британського уряду, Сполучене Королівство може стати першою країною Заходу, яка схвалить вакцину проти коронавірусу. Так, вакцину від компаній Pfizer і BioNTech може бути схвалено найближчими днями, що відкриє шлях до початку вакцинації вже 7 грудня. Також уряд має намір запустити кампанію з вакцинації, в рамках якої за участю армії і Центру урядового зв'язку – спецслужби, відповідальної за ведення радіоелектронної розвідки і забезпечення захисту інформації органів уряду і армії - буде вестися боротьба проти дезінформації.