Російські спецслужби використовують англомовні сайти для поширення дезінформації про коронавірус



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На трьох сайтах протягом останніх трьох місяців опублікували приблизно 150 фейкових матеріалів про коронавірус

Американські чиновники поінформували про три інформаційні ресурси: InfoRos.ru, Infobrics. org та OneWorld.press

Російські спецслужби використовують щонайменше три англомовних сайти для поширення дезінформації про пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє AP з посиланням на двох чиновників США, які анонімно поділилися інформацією.

Чиновники поінформували про три інформаційні ресурси: InfoRos.ru, Infobrics. org та OneWorld.press.

Там протягом останніх трьох місяців опублікували приблизно 150 фейкових матеріалів про коронавірус.

Зокрема, чиновники згадали матеріали про те, як російське медичне обладнання у США сприяє поліпшенню відносин між країнами та про начебто китайські заяви про те, що коронавірус — це біологічна зброя.

Як пише інформагентство, крім коронавірусу, на цих сайтах пишуть про американські події та глобальну політику.

Американські чиновники занепокоєні, що Росія намагається підірвати зусилля США щодо подолання коронавірусної кризи перед президентськими виборами у листопаді 2020 року.

На думку урядовців, за роботу веб-ресурсів відповідали Денис Тюрін та Олександр Старунський. Вони також працювали в підрозділі ГРУ, який спеціалізувався на військово-психологічній розвідці.

Крім того, у минулому місяці організація EU DisinfoLab, що відстежує дезінформаційні компанії, заявила, що знайшла фінансові зв'язки InfoRos та російського уряду.

До відома, у світі станом на ранок 29 липня зафіксовано 16 893 532 випадків коронавірусу, з них 663 476 летальні, 10 456 398 осіб одужали. Про це свідчать дані Worldometer. Зокрема за ніч було зареєстровано 9 739 нових випадків, з них більше 7 тисяч в Мексиці і більше тисячі в Болівії. Також за нову добу померли 995 осіб, найбільша їх кількість припадає на Мексику — 854. У США на сьогодні зареєстровано 4 498 343 випадку, у Бразилії 2 484 649, а в Індії-1 532 135.