Зеленський закликав світову спільноту протидіяти пропаганді та дезінформації



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Володимир Зеленський виступив на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

Україна готова ініціювати створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді, зазначив Зеленський

Україна готова ініціювати створення у Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Глава держави зазначив, що катаклізми стали буденністю, і світ швидко забуває жахливі новини, коли у глобальному порядку денному вибухає нова інформаційна бомба.

Водночас президент наголосив, що наша планета не така велика, і більше немає поняття чужої війни. Тому треба зважати на інформаційні загрози світу, коли дезінформація та фейк-ньюз можуть впливати на світові ринки, біржі та навіть виборчий процес.

«Україна як одна з держав, яка з 2014 року активно протидіє пропаганді та інформаційним атакам, готова ініціювати створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді», – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у понеділок в Нью-Йорку розпочалися зустрічі високого рівня – одна з головних подій початку нової Генеральної асамблеї ООН. Однак цього року через загрози пандемії коронавірусу цей сегмент відбувається здебільшого у віртуальному форматі. Переважна більшість світових лідерів записали відеозвернення, які транслюватимуться в залі Генеральної асамблеї ООН.

Так, під час свого виступу президент України Володимир Зеленський заявив, що російська агресія довела, що людство не засвоїло уроків Другої світової.

Також президент Туреччини розкритикував Радбез та запропонував зробити Стамбул одним із центрів ООН.