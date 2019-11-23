Меркель зробила Німеччину залежною від РФ та Туреччини, – Bild



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Фото: Odd Andersen / AFP

Загравання Берліна з Москвою уможливило скоєння злочинів у Сирії

Зовнішня політика чинного канцлера Німеччини призвела до залежності країни: в енергетичній сфері – від Росії, в міграційній – від Туреччини.

Про це написав головний редактор впливової німецької газети Bild Юліан Райхельт у статті, присвяченій 14 рокам діяльності Ангели Меркель на посаді канцлера.

«В енергетичній політиці канцлер Меркель зробила Німеччину залежною від Росії, в міграційній політиці – від Туреччини. І за допомогою цифрової інфраструктури хоче поставити Німеччину в залежність від Китаю», – йдеться у публікації.

За словами Райхельта, Меркель зробила Німеччину «гарантом гарних порад», знівелювавши при цьому цінності та розпалюючи кризи.

«Майже всю російську політику вона віддала на відкуп СДПН, яка інколи романтично, часом наївно, іноді корумповано – під впливом Герхарда Шредера – робила політичним принципом «розуміння Путіна», – пише автор.

Він вважає, що загравання Берліна з Москвою уможливило скоєння злочинів у Сирії та не в останню чергу спричинило кризу біженців, яка боляче вдарила по Німеччині.

«Найвпливовіша жінка у світі» (за версією Time) позиціонується як покровителька миру, розсудливості та діалогу. Раз по раз вона виставляє себе як майстра компромісу, як найвищого дипломата складного світу, повного чоловічих суперего. Але насправді її зовнішньополітичний баланс доволі руйнівний», – переконаний головний редактор Bild.

Тим часом Ангела Меркель, виступаючи у п’ятницю у Лейпцигу на з’їзді своєї партії, Християнсько-демократичного союзу, заявила: Німеччина має послати сигнал, що вона готова в рамках ЄС, який виступає за багатосторонність підходів, зробити свій внесок у розв’язання проблем. За її словами, країні доведеться знаходити баланс між цінностями та інтересами. У цьому контексті канцлер, зокрема зауважила, що «коли ми хочемо добросусідських відносин з Росією, це в наших інтересах».

Меркель, яку Бундестаг обрав на посаду канцлера 22 листопада 2005 року, також зізналася, що ніколи не думала так довго очолювати уряд.

Нагадаємо, п’ятий президент України і лідер фракції «Європейська Солідарність» провів розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.