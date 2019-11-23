Відомий дипломат б’є на сполох через методи зовнішньої політики Зеленського



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Костянтин Єлісєєв говорить, що сьогодні багато хто в МЗС перебуває у підвішеному стані, «вони не знають, що з ними буде завтра»

Єлісєєв: МЗС перетворилася на того, хто виконує роль поштаря

Сьогодні Міністерство закордонних справ фактично відсторонили від вирішення нагальних зовнішньополітичних питань України. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив відомий дипломат, найвпливовіший зовнішньополітичний радник експрезидента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв.

Дипломат наводить у приклад ситуацію довкола україно-американських відносин. «МЗС просто передає документи від Офісу президента іноземним партнерам. Сьогодні міністерство, по суті, виконує другорядну роль», - вважає Єлісєєв і додає, що ключовою проблемою у стосунках Міністерства закордонних справ і Офісу президента є недовіра.

«Нині в МЗС ділять усіх людей на «своїх» та «чужих». Але ж в МЗС немає ані своїх, ані чужих! Там є професіонали і патріоти, які хочуть працювати на державу. Вони працюють не заради якихось політичних партій або примх», - наголошує дипломат.

Єлісєєв говорить, що сьогодні багато хто в МЗС перебуває у підвішеному стані, «вони не знають, що з ними буде завтра».

«Починається «полювання на відьом». Багато послів відчувають, що їх звільнять лише за те, що вони були призначені за часів Порошенка», - стверджує дипломат.

При цьому, Єлісєєв погоджується, що в українській дипломатії, як, до речі, і в американській дійсно є політичні призначення.

«Така категорія послів була й в українській дипломатії. Коли прийшов Зеленський, він звільнив декілька послів, які були політичними призначенцями. Я, до речі, завжди з підозрою ставився до таких призначень. І зараз можу сказати, що не візував укази про призначення деяких послів, де я відчував що вони «временщики», - зізнався Єлісєєв.

Як повідомлялося, 19 листопада заступник голови МЗС Олена Зеркаль заявила, що на наступному тижні іде з МЗС.

Нагадаємо, 21 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Зеркаль заступником глави Адміністрації президента. Пізніше указ Зеленського зник з сайту глави держави.

Пізніше президент скасував указ про призначення Зеркаль заступником глави Адміністрації президента України. Потім Зеленський призначив Вадима Пристайка заступником глави Адміністрації президента.

Наразі заступник глави Міністерства закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль продовжує працювати на своїй посаді. Однак ще у серпні вона заявила, що завершує роботу в МЗС.

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