Канада відправила фрегат у Чорне море

Фрегат «Монреаль» перебуває у складі Збройних сил Канади з 1994 року

Корабель уперше візьме участь у місії НАТО Reassurance

Збройні сили Канади відправили свій фрегат «Монреаль» у Середземне та Чорне моря. Місія корабля триватиме шість місяців. Про це повідомляється на сторінці ВМС Канади у Twitter.

Зазначається, що цей корабель уперше візьме участь у місії НАТО Reassurance. Він вийшов із порту в Галіфаксі та прямує до Середземного та Чорного морів.

#HMCSMontreal set sail today with 240 sailors, officers and aviators, on a 6-month overseas deployment, on #OpREASSURANCE, as part of SNMG2. This marks the 17th @RoyalCanNavy ship to deploy on this NATO mission and the 1st time for MONTREAL. Fair winds and following seas. pic.twitter.com/piBSVo0v9O — MARLANT (@RCN_MARLANT) January 19, 2022

Фрегат «Монреаль» перебуває у складі Збройних сил Канади з 1994 року. Двічі він виконував роль флагману, також брав участь в операції НАТО в 1995 році під час морської блокади Югославії. У 2002 році корабель брав участь у місії «Аполлон» під час війни в Афганістані.

У червні 2021 року Королівський військово-морський флот Канади ввів в експлуатацію головний (і перший) патрульний криголам HMCS Harry DeWolf (430). Криголам побудували на верфі в Галіфаксі та спустили на воду в листопаді 2019 року. Після цього він пройшов низку випробувань. Корабель призначений для посилення військової присутності Канади в Арктиці, охорони північних вод країни та пошуково-рятувальних операцій.

Також нагадаємо, що Канада ухвалить рішення щодо надання Україні озброєння.

Додамо, що військові кораблі США залишаються в Середземному морі через ситуацію в Україні.

Напередодні нового року до Одеси прибув фрегат НАТО з ракетними установками та кулеметами.