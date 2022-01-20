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    Канада відправила фрегат у Чорне море

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    Фрегат &laquo;Монреаль&raquo; перебуває у складі Збройних сил Канади з 1994 року - Канада відправила фрегат у Чорне море
    Фрегат «Монреаль» перебуває у складі Збройних сил Канади з 1994 року
    фото: Maritime Forces Atlantic

    Корабель уперше візьме участь у місії НАТО Reassurance

    Збройні сили Канади відправили свій фрегат «Монреаль» у Середземне та Чорне моря. Місія корабля триватиме шість місяців. Про це повідомляється на сторінці ВМС Канади у Twitter.

    Зазначається, що цей корабель уперше візьме участь у місії НАТО Reassurance. Він вийшов із порту в Галіфаксі та прямує до Середземного та Чорного морів.

    Фрегат «Монреаль» перебуває у складі Збройних сил Канади з 1994 року. Двічі він виконував роль флагману, також брав участь в операції НАТО в 1995 році під час морської блокади Югославії. У 2002 році корабель брав участь у місії «Аполлон» під час війни в Афганістані.

    У червні 2021 року Королівський військово-морський флот Канади ввів в експлуатацію головний (і перший) патрульний криголам HMCS Harry DeWolf (430). Криголам побудували на верфі в Галіфаксі та спустили на воду в листопаді 2019 року. Після цього він пройшов низку випробувань. Корабель призначений для посилення військової присутності Канади в Арктиці, охорони північних вод країни та пошуково-рятувальних операцій.

    Також нагадаємо, що Канада ухвалить рішення щодо надання Україні озброєння.

    Додамо, що військові кораблі США залишаються в Середземному морі через ситуацію в Україні.

    Напередодні нового року до Одеси прибув фрегат НАТО з ракетними установками та кулеметами.

    Теги: Чорне море НАТО Канада корабель ВМС озброєння флот море
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    Канада відправила фрегат у Чорне море