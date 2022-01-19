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    Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Канади: про що говорили

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    Глава канадського МЗС перебуває з візитом в Україні - Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Канади: про що говорили
    Глава канадського МЗС перебуває з візитом в Україні
    фото: Володимир Зеленський/ Тwitter

    Канада вкотре підтвердила, що підтримує незалежність України, зазначив президент

    Президент Володимир Зеленський обговорив з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі безпекові виклики навколо України. Про це глава держави повідомив у Twitter.

    «Прийняв пані міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі. Говорили про безпекові виклики навколо України. Обмінялися баченням щодо стабілізації ситуації», – написав Зеленський.

    Президент наголосив, що Канада вкотре підтвердила незмінну підтримку територіальної цілісності й незалежності України.

    Нагадаємо, міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що канадський уряд ухвалить рішення щодо надання Україні оборонних озброєнь у відповідності до чинного законодавства.

    Також міністерство оборони Канади направило в Україну загін сил спеціального призначення через зростання напруженості у відносинах із Росією.

    Як відомо, міністерка закордонних справ (МЗС) Канади Мелані Жолі у понеділок, 17 січня, прибула в Україну.

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    Теги: МЗС Канада незалежність Володимир Зеленський Twitter президент
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    Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Канади: про що говорили