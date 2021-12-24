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    До Одеси прибув фрегат НАТО з ракетними установками та кулеметами (фото)

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    За даними ВМС Франції, фрегат має ракетне та артилерійське озброєння - До Одеси прибув фрегат НАТО з ракетними установками та кулеметами (фото)
    За даними ВМС Франції, фрегат має ракетне та артилерійське озброєння
    фото Думська

    Судно оснащене найсучаснішим радіоелектронним обладнанням

    Сьогодні, 24 грудня, до Одеського порту зайшов французький фрегат Auvergne «Орвень» D654. Корабель пришвартувався до 19 причалу Морського вокзалу. Про це повідомляє «Думська».

    На борт судна піднявся командувач ВМС України контрадмірал Олексій Неїжпапа, зазначає видання. Французький корабель став десятим судном НАТО, яке відвідало Одесу у 2021 році. «Auvergne D654 є найсучаснішим кораблем французького флоту. Він запроваджений до складу ВМС у лютому 2018 року. Довжина 142 метри, ширина 20 метрів, осаду п'ять метрів», – зазначається у повідомленні. Судно оснащене найсучаснішим радіоелектронним обладнанням.

    За даними ВМС Франції, фрегат має ракетне та артилерійське озброєння:

    • 76-мм швидкострільну гармату ОТО Мелара;
    • три 20-мм гармати із системою дистанційного керування "Нарвал";
    • торпеди MU90;
    • вісім протикорабельних «Екзосет» блок-3;
    • 16 зенітних ракет вертикального старту Астер-15;
    • 16 пускових установок для ударних ракет великого радіуса дії (понад 1000 км) типу Storm Shadow.

    Довжина судна становить 142 метри, ширина – 20 метрів. Також корабель має авіаційне озброєння – гелікоптер NH90. Дальність ходу фрегата – 6 000 морських миль при 15 вузлах.

    Як раніше повідомлялося, у Чорне море прямував Флагманський корабель Шостого флоту Військово-морських сил Сполучених Штатів USS MountWhitney.

    Також США відправили в Україну два патрульні катери класу Island.

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    Теги: Чорне море США НАТО Одеса Бельгія корабель гелікоптер ВМС озброєння Порту море
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    До Одеси прибув фрегат НАТО з ракетними установками та кулеметами (фото)