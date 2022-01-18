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    Канада ухвалить рішення щодо надання Україні озброєння

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    Мелані Жолі повідомила про плани канадського уряду - Канада ухвалить рішення щодо надання Україні озброєння

    Мелані Жолі повідомила про плани канадського уряду

    фото: Денис Шмигаль/twitter

    Зосередження Росією збройних сил навколо України є неприйнятним – міністерка МЗС

    Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що канадський уряд ухвалить рішення щодо надання Україні оборонних озброєнь у відповідності до чинного законодавства. Про це Жолі сказала на спільній з очільником МЗС України Дмитром Кулебою пресконференції у Києві, пише «Укрінформ».

    «Щодо військового обладнання, ми чули від багатьох представників української влади про потребу в ньому. Для нас важливо відіграти свою роль, і ми також ухвалимо це рішення», – сказала Жолі у відповідь на запитання, чи планує Канада слідом за Великою Британією розпочати надання оборонних озброєнь Україні.

    Глава МЗС Канади також зауважила, що Росія розпочала кампанію дезінформації і пропаганди проти України.

    «Наш меседж є дуже чітким – зосередження Росією збройних сил навколо України є неприйнятним, Росія є агресором, і ми стоїмо пліч-о-пліч з українцями», – наголосила Жолі.

    Нагадаємо, міністерка закордонних справ (МЗС) Канади Мелані Жолі у понеділок, 17 січня, прибула в Україну.

    Згодом стало відомо, що міністерство оборони Канади нібито направило в Україну загін сил спеціального призначення через зростання напруженості у відносинах із Росією.

    Як відомо, МЗС Канади радить своїм громадянам не їхати до України. Там зазначили, що з листопада 2021 року біля російського кордону та адмінмежі з окупованим Кримом зросла загроза російських військових.

    Напередодні міністр оборони Британії Бен Воллес під час слухань у парламенті заявив, що Лондон поділиться з Україною оборонним озброєнням. Мова ведеться про легкі протитанкові системи.

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    Теги: МЗС Росія Канада уряд
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    Канада ухвалить рішення щодо надання Україні озброєння