Канада заборонила комерційне ввезення цуценят з України
Нагадаємо, на борту літака МАУ, який прямував із Києва до Торонто 13 червня, було близько 500 тварин, 38 собак померли
Канада заборонила завезення з України цуценят через можливі порушення правил транспортування тварин.
Про це повідомляє Канадське агентство з інспекції продовольства.
«Після розслідування поставки великої партії цуценят з України Канадське агентство з інспекції продовольства вирішило скасувати усі комерційні дозволи на імпорт цуценят з України віком до 8 місяців», - йдеться у поширеному повідомленні.
Зазначається, що Агентство більше не видаватиме нових дозволів на завезення з України цуценят.
«Рішення Агентства ґрунтується на висновках розслідування стосовно можливого недотримання вимог ввезення, у тому числі занепокоєнь стосовно добробуту тварин», - йдеться у заяві.
Це рішення залишатиметься чинним, доки канадський регулятор «не пересвідчиться у дотриманні умов ввезення та міжнародних транспортних стандартів і в тому що, у майбутньому тварини подорожуватимуть безпечно».
Раніше повідомлялося, що поліція розслідує загибель 38 цуценят у літаку МАУ.
Як повідомляв «Главком», ще раніше авіакомпанія МАУ спростовувала загибель тварин, але тепер канадські ЗМІ доводять факт загибелі десятків тварин.