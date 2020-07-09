Канада заборонила комерційне ввезення цуценят з України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На борту літака авіакомпанії МАУ померли 38 цуценят

Нагадаємо, на борту літака МАУ, який прямував із Києва до Торонто 13 червня, було близько 500 тварин, 38 собак померли

Канада заборонила завезення з України цуценят через можливі порушення правил транспортування тварин.

Про це повідомляє Канадське агентство з інспекції продовольства.

«Після розслідування поставки великої партії цуценят з України Канадське агентство з інспекції продовольства вирішило скасувати усі комерційні дозволи на імпорт цуценят з України віком до 8 місяців», - йдеться у поширеному повідомленні.

Зазначається, що Агентство більше не видаватиме нових дозволів на завезення з України цуценят.

«Рішення Агентства ґрунтується на висновках розслідування стосовно можливого недотримання вимог ввезення, у тому числі занепокоєнь стосовно добробуту тварин», - йдеться у заяві.

Це рішення залишатиметься чинним, доки канадський регулятор «не пересвідчиться у дотриманні умов ввезення та міжнародних транспортних стандартів і в тому що, у майбутньому тварини подорожуватимуть безпечно».

Раніше повідомлялося, що поліція розслідує загибель 38 цуценят у літаку МАУ.

Як повідомляв «Главком», ще раніше авіакомпанія МАУ спростовувала загибель тварин, але тепер канадські ЗМІ доводять факт загибелі десятків тварин.