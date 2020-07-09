Один з авторів формули «Роттердам+», який втік з України, обіцяє скоро повернутися



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Колишій голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк планує виграти судову справу і повернутися в Україну

«Я тимчасово, повторюю, тимчасово вимушений знаходитися за межами України», - Дмитро Вовк

Колишій голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк планує виграти судову справу і повернутися в Україну. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Я налаштований на боротьбу до перемоги. Розумію, що в змагальному процесі все могло бути швидше. До цього висновку прийшов з доступних мені матеріалів, які підготовлені моїми юристами та адвокатами. Але з урахуванням політизації цієї судової справи, шлях до перемоги може бути довшим», – зазначив Вовк.

Нагадаємо, через скандальне розслідування у справі «Роттердам+» Дмитру Вовку доводиться переховуватися за межами України. Національне антикорупційного бюро (НАБУ) вже три роки намагається довести, що ціна вугілля, яка кілька років формувалась за цією формулою, містила корупційну складову. Після зміни влади в Україні і після запуску нового енергоринку, коли ціна вже не розраховувалася за спірною формулою, детективи НАБУ посилено взялись за розслідування. 8 серпня 2019 року вони оголосили підозри шести особам, двох навіть взяли під варту, але згодом відпустили. Серед головних підозрюваних також Дмитро Вовк. Фігурантів звинуватили у зловживанні службовим становищем, коли вони запровадили «Роттердам+». Досудове слідство у провадженні триває й досі.