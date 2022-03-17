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    Канада закриває небо для білоруських літаків

    Повітряні судна Білорусі йдуть слідом за колегою &ndash; російським кораблем - Канада закриває небо для білоруських літаків

    Повітряні судна Білорусі йдуть слідом за колегою – російським кораблем

    фото з відкритих джерел

    Обмеження ввели через підтримку країни-агресорки

    Канада забороняє білоруським літакам заходити в повітряний простір країни. Заборону введено у відповідь на підтримку офіційним Мінськом дій Росії. Про це на своїй сторінці у Тwitter повідомляє міністерство транспорту Канади.

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    «Набирає чинності негайно і до подальшого повідомлення – всім повітряним суднам, які прямо чи опосередковано належать, зареєстровані, зафрахтовані, орендовані, експлуатуються чи контролюються громадянином Російської Федерації чи Білорусі, заборонено в’їжджати, виходити з повітряного простору Канади чи облітати над ним», – зазначається там.

    Як повідомляється, таке обмеження є частиною низки економічних заходів Канади проти безпосередніх прихильників Росії.

    «Ми без вагань вживемо негайних заходів, якщо буде підтверджено недотримання цих обмежень», – уточнює Міністерство транспорту Канади.

    Нагадаємо, Сербія скасувала рейси в РФ: росіян позбавили останньої можливості літати до Європи.

    Як відомо, Канада заарештувала російський «Руслан»: передасть ЗСУ.

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    Теги: Білорусь санкції Канада літак
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    Канада закриває небо для білоруських літаків