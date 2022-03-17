Канада закриває небо для білоруських літаків

Обмеження ввели через підтримку країни-агресорки

Канада забороняє білоруським літакам заходити в повітряний простір країни. Заборону введено у відповідь на підтримку офіційним Мінськом дій Росії. Про це на своїй сторінці у Тwitter повідомляє міністерство транспорту Канади.

«Набирає чинності негайно і до подальшого повідомлення – всім повітряним суднам, які прямо чи опосередковано належать, зареєстровані, зафрахтовані, орендовані, експлуатуються чи контролюються громадянином Російської Федерації чи Білорусі, заборонено в’їжджати, виходити з повітряного простору Канади чи облітати над ним», – зазначається там.

Як повідомляється, таке обмеження є частиною низки економічних заходів Канади проти безпосередніх прихильників Росії.

«Ми без вагань вживемо негайних заходів, якщо буде підтверджено недотримання цих обмежень», – уточнює Міністерство транспорту Канади.

Нагадаємо, Сербія скасувала рейси в РФ: росіян позбавили останньої можливості літати до Європи.

Як відомо, Канада заарештувала російський «Руслан»: передасть ЗСУ.

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