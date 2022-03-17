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    Канада заарештувала російський «Руслан»: передасть ЗСУ

    Повітряне судно послужить на благо України - Канада заарештувала російський «Руслан»: передасть ЗСУ
    Повітряне судно послужить на благо України
    фото: Оперативний ЗСУ

    Літак компанії з РФ буде використаний для потреб української армії

    Канадська влада у зв'язку з санкціями, накладеними щодо Росії, 12 березня заарештувала Ан-124 «Руслан» російської авіакомпанії «Волга-Дніпро». Про це повідомляє Telegram-канал «Оперативний ЗСУ», описуючи ситуацію в транспортній інфраструктурі станом на 16 березня.

    «Він буде переданий для потреб ЗСУ, для доставки озброєнь із США та Канади», – йдеться в повідомленні.

    Ан-124 «Руслан» – український літак, який є найбільшим серійним вантажним літаком у світі, а до появи Ан-225 «Мрія» був найбільшим літаком.

    Нагадаємо, Розкішну яхту Медведчука заарештувала поліція Хорватії – ЗМІ.

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    Теги: США ЗСУ Канада Мрія літак Telegram влада
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    Канада заарештувала російський «Руслан»: передасть ЗСУ