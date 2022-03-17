Канада заарештувала російський «Руслан»: передасть ЗСУ

Літак компанії з РФ буде використаний для потреб української армії

Канадська влада у зв'язку з санкціями, накладеними щодо Росії, 12 березня заарештувала Ан-124 «Руслан» російської авіакомпанії «Волга-Дніпро». Про це повідомляє Telegram-канал «Оперативний ЗСУ», описуючи ситуацію в транспортній інфраструктурі станом на 16 березня.

«Він буде переданий для потреб ЗСУ, для доставки озброєнь із США та Канади», – йдеться в повідомленні.

Ан-124 «Руслан» – український літак, який є найбільшим серійним вантажним літаком у світі, а до появи Ан-225 «Мрія» був найбільшим літаком.

Нагадаємо, Розкішну яхту Медведчука заарештувала поліція Хорватії – ЗМІ.

Також Сербія скасувала рейси в РФ: росіян позбавили останньої можливості літати до Європи.

Стало відомо, які страви, продукти та напої зникнуть із меню російських ресторанів через санкції.

Раніше агентство з авіаційної безпеки ЄС позбавило ліцензій авіаперевізників з Росії.

Читайте також: