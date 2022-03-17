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    На Київщині щойно знищили один літак окупантів, а ще один – підбили

    В небі над Київщиною було знищено СУ-25 та підбито СУ-35 противника<br /><br /> - На Київщині щойно знищили один літак окупантів, а ще один – підбили
    В небі над Київщиною було знищено СУ-25 та підбито СУ-35 противника

    Протягом доби було знищено понад десять повітряних цілей РФ

    Пізно ввечері у Київській області українські військові поцілили в два російські літаки. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

    «Щойно в небі над Київщиною було знищено СУ-25 та підбито СУ-35 противника. Загалом за добу мінус більше 10 повітряних цілей РФ», – зазначив Залужний.

    Тим часом у нічному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України повідомили, що протягом середи, 16 березня, російські окупанти «продовжили наступальну операцію проти нашої держави. Ворогом в повній мірі не досягнуто жодної стратегічної мети наступальної операції».

    Як повідомляє Міноборони Великої Британії, ЗСУ нищать ворога і зривають просування окупантів Україною.

    Як повідомлялося, 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи. Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву. Внаслідок ворожого обстрілу Києва на світанку 16 березня стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста.

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    Теги: окупанти ЗСУ Міноборони літак Київщина військові
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    На Київщині щойно знищили один літак окупантів, а ще один – підбили