На Київщині щойно знищили один літак окупантів, а ще один – підбили

В небі над Київщиною було знищено СУ-25 та підбито СУ-35 противника

Протягом доби було знищено понад десять повітряних цілей РФ

Пізно ввечері у Київській області українські військові поцілили в два російські літаки. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

«Щойно в небі над Київщиною було знищено СУ-25 та підбито СУ-35 противника. Загалом за добу мінус більше 10 повітряних цілей РФ», – зазначив Залужний.

Тим часом у нічному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України повідомили, що протягом середи, 16 березня, російські окупанти «продовжили наступальну операцію проти нашої держави. Ворогом в повній мірі не досягнуто жодної стратегічної мети наступальної операції».

Як повідомляє Міноборони Великої Британії, ЗСУ нищать ворога і зривають просування окупантів Україною.

Як повідомлялося, 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи. Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву. Внаслідок ворожого обстрілу Києва на світанку 16 березня стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста.