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    Росія залишиться без авіасполучення через розпочату війну в Україні – Bloomberg

    Росія залишиться без авіасполучення через розпочату війну в Україні – Bloomberg
    фото з відкритих джерел

    Комерційні літаки будуть виведені з ладу

    У Росії можуть повністю зупинитися авіаперевезення, оскільки російські авіакомпанії не зможуть обслуговувати та ремонтувати літаки. Про це заявила аналітик американської інвесткомпанії Jefferies Group Шейла Кахьяоглу, повідомляє Bloomberg.

    Як пише видання, через санкції Заходу, введені у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, російські авіакомпанії не зможуть купувати необхідні для обслуговування та ремонту літаків деталі.

    «Вони зможуть літати наступні шість місяців або рік досить добре, потім деталі почнуть ламатися, і буде потрібна заміна. Тоді почнуться проблеми з безпекою», – зазначила вона.

    За словами Кахьяоглу, комерційні літаки, які потребують серйозного технічного обслуговування, яке зазвичай проводиться кожні шість років, будуть виведені з ладу через відсутність необхідних компонентів.

    Вона додала, що всього у російських авіаперевізників налічується 789 комерційних літаків, що становить близько 2,7% світового авіапарку.

    Нагадаємо, дефолт для Росії може наступити вже завтра через невеликий борг.

    Раніше, Європа посилює авіаційні санкції проти Росії.

    Також ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії.

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    Теги: Росія авіація санкції літак авіаперевезення
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    Росія залишиться без авіасполучення через розпочату війну в Україні – Bloomberg