Сербія скасувала рейси в РФ: росіян позбавили останньої можливості літати до Європи

Компанія підтримала санкції проти країни-агресорки

Сербія скасувала всі рейси до Росії на тлі світової критики через їхню підтримку країни-окупантки. Також Сербія підтримала санкції проти РФ. Про це повідомляє Центр транспортних стратегій (ЦТС). До речі, вже зараз на сайті авіакомпанії не можна купити квитки до РФ.

Кількома днями раніше державна авіакомпанія Air Serbia подвоїла кількість прямих рейсів до Москви з Белграда (до 15 на тиждень).

Після такого рішення сербів світова спільнота звинуватила Air Serbia у проведенні несправедливої політики збагачення на тлі страждань мільйонів українців.

«Сербія – єдина в Європі, яка має відкрите небо для Росії. Заробляти гроші на крові – це не те, що гідно країни-кандидатки в ЄС», – наголошувала заступниця міністра закордонних справ України Еміна Джапарова.

Нагадаємо, раніше Сербія відкрила «чорний хід» для втечі росіян.

Згодом стало відомо, що Сербія вперше приєдналася до європейських санкцій щодо ситуації в Україні.

До слова, Росія залишиться без авіасполучення через розпочату війну в Україні – Bloomberg.

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