Агентство з авіаційної безпеки ЄС позбавило ліцензій авіаперевізників з Росії

Літаки РФ не матимуть права здійснювати рейси в авіапросторі ЄС

Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу ввело обмеження щодо ліцензій для перевізників, які мають відношення до Росії. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, коментуючи нове рішення EASA.

«Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) запровадило обмежувальні заходи проти росії у зв’язку з військовим вторгненням в Україну. EASA зупинило дії всіх сертифікатів, якщо власник сертифіката знаходиться або проживає в росії, або іншим чином підпадає під санкції», – йдеться у повідомленні.

Обмеження стосується ліцензій авіаперевізників на продукцію, запчастини, прилади, ліцензії на технічне авіаобслуговування тощо.

Таке рішення є відповіддю на звернення Мінінфраструктури до ключових міжнародних організацій, зокрема до Європейської комісії, з вимогою повної інфраструктурної блокади рф.

Як зазначають у відомстві, відтепер літаки рф без відповідних сертифікатів не матимуть права здійснювати рейси в авіапросторі ЄС. Серед компаній із призупиненими ліцензіями є найбільші російські авіаперевізники – такі, як «Аерофлот», S7, «Волга-Дніпро», «Уральські авіалінії», «Азур» тощо.

EASA зупинило і дію ліцензії для низки підприємств, які надають технічне обслуговування авіатехніки. Зупинені і сертифікати виготовлених у росії повітряних суден Ту-204 і Superjet 100.

«Ці рішення напряму впливають на роботу російських авіакомпаній не лише в ЄС, але і по всьому світу. Головний авіарегулятор Європи, фактично, розриває усі зв’язки з російським авіаринком і ставить під серйозний сумнів його можливості щодо виконання безпекових гарантій», – підкреслили у Міністерстві інфраструктури.