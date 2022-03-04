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    Канада затримала чартерний літак із росіянами

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    Громадяни РФ начебто прямували до села Ресольют, щоб здійснити арктичну експедицію - Канада затримала чартерний літак із росіянами
    Громадяни РФ начебто прямували до села Ресольют, щоб здійснити арктичну експедицію
    The Canadian Press/Chuck Stoody

    27 лютого влада Канади закрила небо для російських літаків

    Чартерний літак із російськими громадянами на борту затримали у місті Єллоунайф на півночі Канади. Про це 3 березня у своєму Twitter написав Міністр транспорту країни Омар Алгабра. Політик не уточнив, скільки людей перебували в салоні, і коли саме повітряне судно було затримано, однак зазначив, що це пов'язано з діями Росії в Україні.

    За даними канадської телерадіокомпанії CBC, літак із росіянами затримали ще у вівторок, 1 березня.

    Громадяни РФ начебто прямували до села Ресольют, щоб здійснити арктичну експедицію. Повідомлялося, що Міністерство транспорту Канади спільно з прикордонною службою з'ясовують, чи відбулося порушення нещодавно запровадженої заборони на польоти для РФ.

    Нагадаємо, 27 лютого влада Канади закрила небо для російських літаків.

    Країна також розширила санкції проти Росії у відповідь на агресію РФ проти України. Про це оголосила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

    «Підтримка Канадою України та її народу – непохитна. На кожен акт агресії, вчинений очільниками Росії, ми відповідатимемо заходами, покликаними ослабити їх спроможність вести війну. Оскільки страшні події в Україні продовжують розвиватися на наших очах, очевидно, що необхідно робити більше», - сказала Жолі.

    Вона наголосила, що «ті, хто сприяє російській агресії, будуть притягнуті до відповідальності».

    Нові канадські санкції поширюватимуться на «Роснефть» і «Газпром» та їх 10 керівників, які досі не підпадали під дію обмежувальних заходів. «Канада вживає ці кроки разом із міжнародними партнерами та союзниками у солідарності з урядом та народом України. Така координація демонструє широку міжнародну підтримку України та її народу. Консультації із партнерами стосовно впровадження подальших санкцій триватимуть, якщо Росія продовжить свою агресію проти України», – уточнили у канадському МЗС.

    Теги: Росія авіація санкції Канада війна авіаперевезення
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    Канада затримала чартерний літак із росіянами