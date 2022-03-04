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    Джонсон вимагає термінового засідання Радбезу ООН через атаку на Запорізьку АЕС

    На екстреному засіданні Радбезу ООН мають розглянути дії Росії - Джонсон вимагає термінового засідання Радбезу ООН через атаку на Запорізьку АЕС

    На екстреному засіданні Радбезу ООН мають розглянути дії Росії

    Дії Путіна тепер можуть безпосередньо загрожувати безпеці всієї Європи

    Вночі 4 березня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поговорив із президентом України Володимиром Зеленським про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомляє урядовий портал Великої Британії.

    В ході переговорів обидва лідери погодилися з тим, що Росія повинна негайно припинити атаку на АЕС і надати безперешкодний доступ на станцію аварійно-рятувальним службам.

    Джонсон заявив, що безрозсудні дії президента Росії Володимира Путіна тепер можуть безпосередньо загрожувати безпеці всієї Європи. Він сказав, що Велика Британія зробить все можливе, щоб ситуація не погіршилася ще більше.

    Джонсон додав, що в найближчі години буде домагатися екстреного засідання Ради Безпеки ООН, і що Велика Британія негайно підніме це питання перед Росією і близькими партнерами.

    Обидва лідери погодилися, що припинення вогню має вирішальне значення в питанні безпеки.

    Нагадаємо, вночі 4 березня стало відомо про обстріл і пожежу на Запорізькій АЕС. Наразі кадирівці хочуть замінувати, йде бій всередині приміщення.

    Якщо вибухне, катастрофа буде у 10 разів більшою за Чорнобиль.

    Через обстріл Запорізької АЕС Міненерго просить США закрити зону польотів над Україною.

    Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ми на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства.

    Нагадаємо, Зеленський відреагував на обстріл Запорізькій АЕС, звернувшись до світу.

    Також Володимир Зеленський і президент США Джо Байден під час термінової розмови в ніч на п’ятницю обговорили ситуацію, пов’язану з обстрілами та захопленням Запорізької АЕС.

    Теги: Запоріжжя Росія катастрофа ООН обстріл АЕС Велика Британія Володимир Зеленський Борис Джонсон #stoprussia
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    Джонсон вимагає термінового засідання Радбезу ООН через атаку на Запорізьку АЕС