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    Українська армія поклала у Херсоні близько тисячі російських солдат – Арестович

    В Україні триває дев&rsquo;ятий день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією. - Українська армія поклала у Херсоні близько тисячі російських солдат – Арестович
    В Україні триває дев’ятий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
    фото з відкритих джерел

    3 березня у Херсоні окупанти захопили місцеву телевежу, було відключено українські канали цифрового телебачення

    Радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив про бойові успіхи української армії у Херсоні, який тимчасово заблокували російські війська. Про це він сказав у коментарі Белсат TV.

    «У Херсоні накрили аеропорт повністю: а там було близько 1000 військових, 20 гелікоптерів, 200 машин. Залишки – скільки їх там залишилося, уточнюються», – заявив Арестович.

    Як повідомляв «Главком», 3 березня у Херсоні окупанти захопили місцеву телевежу, у місті відключено українські канали цифрового телебачення.

    Влада області наголосивла, що окупанти готуються поширювати фейки про нібито капітуляцію України та підписання мирного договору з Росією, сказав голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута. Він закликав не вірити дезінформації ворога та не поширювати її. «Довіряйте лише новинам з офіційних джерел. Україна не здається!» – сказав чиновник.

    Нагадаємо, в Україні триває дев’ятий день повномасштабного збройного конфлікту. Найбільш складна ситуація спостерігається на Сумщині, у Чернігові, у Маріуполі та Херсоні.

    Теги: окупанти телебачення війна Херсон солдат #stoprussia
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    Українська армія поклала у Херсоні близько тисячі російських солдат – Арестович