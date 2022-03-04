Українська армія поклала у Херсоні близько тисячі російських солдат – Арестович

3 березня у Херсоні окупанти захопили місцеву телевежу, було відключено українські канали цифрового телебачення

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив про бойові успіхи української армії у Херсоні, який тимчасово заблокували російські війська. Про це він сказав у коментарі Белсат TV.

«У Херсоні накрили аеропорт повністю: а там було близько 1000 військових, 20 гелікоптерів, 200 машин. Залишки – скільки їх там залишилося, уточнюються», – заявив Арестович.

Як повідомляв «Главком», 3 березня у Херсоні окупанти захопили місцеву телевежу, у місті відключено українські канали цифрового телебачення.

Влада області наголосивла, що окупанти готуються поширювати фейки про нібито капітуляцію України та підписання мирного договору з Росією, сказав голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута. Він закликав не вірити дезінформації ворога та не поширювати її. «Довіряйте лише новинам з офіційних джерел. Україна не здається!» – сказав чиновник.

Нагадаємо, в Україні триває дев’ятий день повномасштабного збройного конфлікту. Найбільш складна ситуація спостерігається на Сумщині, у Чернігові, у Маріуполі та Херсоні.