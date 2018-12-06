Канадські депутати не захотіли слухати виступ посла РФ



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Посол Росії в Канаді Олександр Дарчієв

Російського дипломата пропонували викликати для пояснення агресивних дій РФ проти України, Грузії та Молдови

Члени Постійного комітету парламенту Канади з питань оборони відмовилися запрошувати для виступу посла РФ Олександра Дарчієва.

Як повідомляє «Укрінформ», депутат від опозиційної Консервативної партії Шеріл Галант під час слухань у комітеті висунула офіційну пропозицію запросити керівника дипломатичної місії РФ в Канаді для пояснення російських агресивних дій проти України, Грузії та Молдови.

«Ця пропозиція очевидно матиме суттєвий вплив та потребує урахування наслідків, на що наразі у нас немає часу. Також з огляду на те, що присутні три почесні свідки, посли держав, і на те, що ми вже ведемо важливу розмову, пропоную відкласти обговорення цієї пропозиції», - запропонував депутат Свен Спенгеман.

Його колеги більшістю голосів підтримали цю пропозицію.

Як повідомляв «Главком», у Постійному комітеті парламенту Канади з питань оборони пройшли спеціальні слухання на тему безпеки у Чорноморському регіоні з огляду на російську агресію. Доповісти про актуальну ситуацію під час засідання були запрошені посли України, Молдови та Грузії.