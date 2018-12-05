У канадському парламенті відбулися слухання щодо України



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Учасники слухань у парламенті Канади Фото: Укрінформ

Посол України в Канаді відмітив, що Росія хоче дестабілізувати міжнародний порядок

У Постійному комітеті парламенту Канади з питань оборони пройшли слухання стосовно безпекової ситуації в Чорноморському регіоні.

Як повідомляє «Укрінформ», доповідачами на засіданні на тему: «Брифінг стосовно регіональної геополітики та військових інтересів у контексті російської ворожості» були запрошені посли України, Молдови та Грузії.

«Росія хоче дестабілізувати міжнародний порядок, вона спробує втрутитися у вибори в Західних державах. Російська агресія стосується не лише України, Грузії та Молдови, але й Канади», - сказав посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Він закликав Канаду збільшити санкційний тиск на Росію, надати Україні летальну зброю для стримування агресії Кремля та посприяти посиленню присутності НАТО у регіоні Чорного моря.

«Важливо допомогти Україні, Молдові та Грузії у реформах та зробити їх стійкими. У довготерміновій перспективі успіх наших країн повинен бути головним пріоритетом вільного світу й НАТО, оскільки це зробить континент значно стабільнішим», - заважив дипломат.

Окрім цього, посол привернув увагу канадських депутатів до суттєвої мілітаризації Росією Криму.

«Росія перекинула до регіону значні сили, що дозволяють їй фактично контролювати морський та повітряний простір у регіоні, а також більшість берегової лінії Азовського моря. Мілітаризувавши Крим, Росія суттєво збільшила свою присутність у всьому Чорноморському регіоні», - заважив Шевченко.

Він наголосив, що сучасний світ - дуже взаємопов’язаний і події в Україні безпосередньо впливають на Канаду та решту світу.

«Ті само човни, що брали участь у російській агресії проти Грузії, згодом допомагали анексувати Криму й долучилися до операцій поблизу узбережжя Сирії. Більша присутність РФ в Арктиці зумовлює більше загроз для Канади й інших наших партнерів у регіоні», - підсумував Шевченко.

На його переконання, важливо усвідомлювати, що «головним стратегічним завданням Росії є розширення її впливу на Середземномор’я та Балкани, тож Крим - ключовий у досягненні цієї мети».

Раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та президент Франції Еммануель Макрон закликали Росію звільнити затриманих українських моряків.