Карл Нехаммер офіційно став канцлером Австрії

Очільник МВС Австрії Карл Нехаммер став канцлером, а Себастьян Курц пішов у відставку на тлі корупційного скандалу

Нехаммер до призначення канцлером посідав пост міністра внутрішніх справ Австрії

Лідер Австрійської народної партії Карл Нехаммер офіційно став новим федеральним канцлером. Сьогодні він склав присягу в присутності президента країни Александра Ван дер Беллена, Про це повідомляє ORF.

Зі вступом Нехаммера на посаду низка міністерств змінила керівників. Зокрема, новим міністром внутрішніх справ став Герхард Карнер, а міністром фінансів – колишній держсекретар Магнус Бруннер.

Також повідомляється, що Александр Шалленберг, який рекордно короткий термін обіймав посаду канцлера, повернувся до Міністерства закордонних справ. Новим міністром освіти став Мартін Полашек.

«Важливо, що у нас є уряд, який здатний діяти швидко і може почати свою роботу. Нам потрібно боротися з пандемією, для якої потрібні всі наші сили», – заявив Нехаммер після бесіди з президентом Ван дер Белленом.

Зазначив, що він обіймав посаду міністра внутрішніх справ Австрії з січня 2020 року. До цього був генеральним секретарем Австрійської народної партії з 2018 по 2020 роки, а також членом Національної ради з 2017 по 2020 роки.

Нагадаємо, минулого тижня Австрійська народна партія (ÖVP) обрала Нехаммера новим лідером партії і, відповідно, федеральним канцлером.

Нагадаємо, напередодні австрійський канцлер Александер Шалленберг оголосив про намір піти у відставку. Він пробув на своєму посту всього 52 дні.

Також колишній канцлер і лідер ÖVP Себастьян Курц раніше оголосив про те, що на тлі корупційного скандалу йде з політики та залишає посаду голови Австрійської народної партії.

Курц 2 грудня пояснив, що у нього відкривається «новий розділ у житті» у зв'язку з недавнім народженням дитини. Як відомо, наприкінці жовтня ексканцлер Австрії Курц вперше став батьком.

Раніше парламент Австрії зняв депутатську недоторканність з колишнього канцлера та лідера Австрійської народної партії Себастьяна Курца на тлі корупційного скандалу.

Тепер прокуратура може розслідувати підозри проти політика у зловживанні довірою та можливої корупції.

Через цю кримінальну справу 9 жовтня Себастьян Курц оголосив про свою відставку. Він пояснив цей крок бажанням утримати країну від сповзання до хаосу під час підготовки великих реформ. та кризи, спричиненої пандемією.

При цьому Курц неодноразово говорив, що всі розслідування щодо нього ведуться без наявності конкретних доказів, нагадав про презумпцію невинності і підкреслив, що рішення про вину може виносити не суспільство, а суд.

Раніше стало відомо, що 6 жовтня в штаб-квартирі Австрійської народної партії (АНП), відомстві канцлера і міністерстві фінансів Австрії пройшли обшуки. Прокуратура з протидії економічним злочинам та корупції веде розслідування стосовно дев'яти осіб, у тому числі самого канцлера, за підозрою в зловживанні довірою і хабарництві.