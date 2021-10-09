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    Курц йде з поста канцлера Австрії через корупційний скандал

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    Австрійський прем'єр Курц склав повноваження через корупційний скандал - Курц йде з поста канцлера Австрії через корупційний скандал
    Австрійський прем'єр Курц склав повноваження через корупційний скандал
    Фото: Global Look Press

    Курц заявив, що йде у відставку на тлі розслідування прокуратури проти нього у справі про корупцію

    Канцлер Австрії Себастіан Курц оголосив, що йде у відставку. Про це він оголосив під час звернення до нації, трансляцію вело видання Kurier.

    Курц повідомив, що обов'язки канцлера буде тимчасово виконувати міністр закордонних справ країни Олександр Шалленберг.

    Курц залишиться лідером Австрійської народної партії (ÖVP) і розраховує, що її коаліція з Партією зелених продовжить існування.

    Раніше стало відомо, що 6 жовтня в штаб-квартирі Австрійської народної партії (АНП), відомстві канцлера і міністерстві фінансів Австрії пройшли обшуки. Прокуратура з протидії економічним злочинам та корупції веде розслідування стосовно дев'яти осіб, у тому числі самого канцлера, за підозрою в зловживанні довірою і хабарництві.

    Слідчі вважають, що в період з 2016 до 2018 року бюджетні кошти міністерства фінансів використовувалися для фінансування соцопитувань з позитивними оцінками в інтересах АНП і для їх подальшої публікації на ресурсах приватного видання «Естеррайх» за фінансову винагороду.

    В Австрійської народної партії, що входить в урядову коаліцію, відкинули звинувачення і назвали обшуки інсценуванням політичних опонентів.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав владу Австрії розглянути питання будівництва газопроводу «Північний потік-2» з точки зору енергетичної безпеки, зокрема всієї Європи.

    Теги: Австрія партії скандал розслідування Себастіан Курц
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    Курц йде з поста канцлера Австрії через корупційний скандал