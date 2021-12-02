Ексканцлер Австрії Курц йде з політики на тлі корупційного скандалу

Себастьян Курц каже, що з нетерпінням чекатиме дня, коли зможе довести в суді, що звинувачення проти нього помилкові

У Курца відкривається «новий розділ у житті» у зв'язку з недавнім народженням дитини

Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц, який подав у відставку на тлі корупційного скандалу, оголосив про відхід з політики. Про це він сказав на пресконференції у Відні у четвер, 2 грудня, повідомляє Kronen Zeitung.

Курц заявив, що залишає посаду голови Австрійської народної партії (АНП), яка очолює правлячу коаліцію із «Зеленими».

Він пояснив, що останні місяці для нього були «захистом від звинувачень та судових розглядів, а не змаганням за найкращі ідеї». За його словами, це нормально в політиці, але особисто для нього це стало «дуже виснажливим».

«Я приймав неправильні рішення. Я не святий і не злочинець. Я людина з вадами, з усім, що за ними йде. І я з нетерпінням чекаю дня, коли зможу довести в суді, що звинувачення проти мене помилкові», – заявив Курц.

Він додав, що вже завтра збере зустріч президії партії та передасть свої повноваження голові партії.

«Протягом наступних тижнів складу із себе всі політичні функції», – запевнив Курц і додав, що у нього відкривається «новий розділ у житті» у зв'язку з недавнім народженням дитини.

Як відомо, наприкінці жовтня ексканцлер Австрії Курц вперше став батьком.

Раніше парламент Австрії зняв депутатську недоторканність з колишнього канцлера та лідера Австрійської народної партії Себастьяна Курца на тлі корупційного скандалу.

Тепер прокуратура може розслідувати підозри проти політика у зловживанні довірою та можливої корупції.

Через цю кримінальну справу 9 жовтня Себастьян Курц оголосив про свою відставку. Він пояснив цей крок бажанням утримати країну від сповзання до хаосу під час підготовки великих реформ. та кризи, спричиненої пандемією.

При цьому Курц неодноразово говорив, що всі розслідування щодо нього ведуться без наявності конкретних доказів, нагадав про презумпцію невинності і підкреслив, що рішення про вину може виносити не суспільство, а суд.

Раніше стало відомо, що 6 жовтня в штаб-квартирі Австрійської народної партії (АНП), відомстві канцлера і міністерстві фінансів Австрії пройшли обшуки. Прокуратура з протидії економічним злочинам та корупції веде розслідування стосовно дев'яти осіб, у тому числі самого канцлера, за підозрою в зловживанні довірою і хабарництві.