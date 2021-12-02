«Ефект Курца». Канцлер Австрії йде у відставку після 52 днів на посаді

Александр Шалленберг може пробути на посаді федерального канцлера Австрії найкоротший термін в історії

Рішення про відставку канцлера має бути прийнято всередині правлячої партії

Канцлер Австрії Александер Шалленберг оголосив про намір піти у відставку. Як пише Kurier, він пробув на своїй посаді 52 дні.

Шалленберг оголосив, що звільнить пост федерального канцлера «як тільки в партії буде визначено відповідний курс».

«У мої наміри не входить і ніколи не входило брати на себе функції федерального глави нової народної партії. Я дотримуюся твердої думки, що обидва пости – глави уряду і глави Федеральної партії, що має найбільшу кількість голосів в Австрії, – повинні бути швидко возз'єднані в одних руках», – пояснив Шалленберг свою заяву про відставку.

Таким чином, Шалленберг може пробути на посаді федерального канцлера Австрії найкоротший термін в історії. Рішення про відставку Шалленберга має бути прийнято всередині партії.

Варто вказати, що заява про відставку Шалленберг спровокована рішенням ексканцлера Себастьяна Курца, який сьогодні оголосив, що на тлі корупційного скандалу йде з політики та залишає посаду голови Австрійської народної партії

Очікується, що міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер змінить Себастьяна Курца на посаді лідера народної партії, а також займе пост канцлера.

Курц 2 грудня пояснив, що у нього відкривається «новий розділ у житті» у зв'язку з недавнім народженням дитини. Як відомо, наприкінці жовтня ексканцлер Австрії Курц вперше став батьком.

Раніше парламент Австрії зняв депутатську недоторканність з колишнього канцлера та лідера Австрійської народної партії Себастьяна Курца на тлі корупційного скандалу.

Тепер прокуратура може розслідувати підозри проти політика у зловживанні довірою та можливої корупції.

Через цю кримінальну справу 9 жовтня Себастьян Курц оголосив про свою відставку. Він пояснив цей крок бажанням утримати країну від сповзання до хаосу під час підготовки великих реформ. та кризи, спричиненої пандемією.

При цьому Курц неодноразово говорив, що всі розслідування щодо нього ведуться без наявності конкретних доказів, нагадав про презумпцію невинності і підкреслив, що рішення про вину може виносити не суспільство, а суд.

Раніше стало відомо, що 6 жовтня в штаб-квартирі Австрійської народної партії (АНП), відомстві канцлера і міністерстві фінансів Австрії пройшли обшуки. Прокуратура з протидії економічним злочинам та корупції веде розслідування стосовно дев'яти осіб, у тому числі самого канцлера, за підозрою в зловживанні довірою і хабарництві.