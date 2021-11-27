Ексканцлер Австрії Курц вперше став батьком

Закохані разом уже понад 13 років, але не поспішають узаконювати свої стосунки

Кохана Себастьяна Курца Сюзанна Тір народила йому сина

Лідер Австрійської народної партії (АНП) Себастьян Курц, який раніше обіймав посаду канцлера, вперше став батьком.

У суботу вранці у нього і його подруги Сюзанни Тір народився син.

«Сьогодні рано вранці у нас із Сюзанною народився син. Ми неймовірно щасливі і вдячні!», – написав Курц у Twitter.

Meine Freundin Susanne hat heute in den frühen Morgenstunden unseren Sohn zur Welt gebracht. Wir sind überglücklich und sehr dankbar! Susanne und das Baby sind wohlauf und wir freuen uns auf die wunderschöne gemeinsame Aufgabe und unser erstes Weihnachtsfest zu dritt. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 27, 2021

За його словами, дитина і мати почуваються добре. Колишній канцлер також подякував співробітникам пологового будинку за роботу.

Про прийдешнє поповнення Курц повідомив у середині липня.

Курц і його обраниця разом вже багато років, але як і раніше не зареєстрували свої відносини.

Сюзанна і Себастьян познайомилися 13 років тому і почали зустрічатися, коли їм було по 18. Тір здобула освіту в сфері бізнесу і фінансів, зараз вона, за даними ЗМІ, працює у Міністерстві фінансів.

Закохані досить рідко з'являються разом на публіці. Кожен раз, коли Себастьян Курц виходить у світ зі своєю дівчиною, – для австрійських ЗМІ це справжня сенсація. Кожен вихід Сюзанни в світ супроводжується громадським пошуком обручки на її пальці, проте поки що пара не поспішає узаконювати свої стосунки.

Питання, коли ж Сюзанна і Себастьян одружаться, мучить журналістів вже довгі роки. У одному із своїх інтерв’ю Курц раніше заявляв, що якщо і збереться одружитися, ЗМІ про це відомо не буде. А на питання про те, чи входять діти в його плани на життя, відповідав, що, безумовно, хотів би коли-небудь стати татом, але поки що вважає себе занадто молодим для батьківства.

Нагадаємо, раніше Парламент Австрії зняв депутатську недоторканність з колишнього канцлера та лідера Австрійської народної партії Себастьяна Курца на тлі корупційного скандалу.

Тепер прокуратура може розслідувати підозри проти політика у зловживанні довірою та можливої корупції.

Через цю кримінальну справу 9 жовтня Себастьян Курц оголосив про свою відставку. Він пояснив цей крок бажанням утримати країну від сповзання до хаосу під час підготовки великих реформ. та кризи, спричиненої пандемією.

При цьому Курц неодноразово говорив, що всі розслідування щодо нього ведуться без наявності конкретних доказів, нагадав про презумпцію невинності і підкреслив, що рішення про вину може виносити не суспільство, а суд.

Раніше стало відомо, що 6 жовтня в штаб-квартирі Австрійської народної партії (АНП), відомстві канцлера і міністерстві фінансів Австрії пройшли обшуки. Прокуратура з протидії економічним злочинам та корупції веде розслідування стосовно дев'яти осіб, у тому числі самого канцлера, за підозрою в зловживанні довірою і хабарництві.