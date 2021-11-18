Парламент Австрії дозволив судити колишнього канцлера Себастьяна Курца

Політика підозрюють у підтримці отримання хабарів та зловживанні довірою

Парламент Австрії зняв депутатську недоторканність з колишнього канцлера та лідера Австрійської народної партії Себастьяна Курца на тлі корупційного скандалу. Про це пише Welt.

Тепер прокуратура може розслідувати підозри проти політика у зловживанні довірою та можливої корупції.

Сам Себастьян Курц привітав це рішення. Він заявив, що не вважає себе винним у протиправній діяльності і додав, що його невинність уже підтвердила незалежна юридична експертиза.

За версією слідства, він може бути причетний до фальсифікації соцопитувань та поширення агітаційних матеріалів за державний рахунок.

Через цю кримінальну справу 9 жовтня Себастьян Курц оголосив про свою відставку. Він пояснив цей крок бажанням утримати країну від сповзання до хаосу під час підготовки великих реформ. та кризи, спричиненої пандемією.

При цьому Курц неодноразово говорив, що всі розслідування щодо нього ведуться без наявності конкретних доказів, нагадав про презумпцію невинності і підкреслив, що рішення про вину може виносити не суспільство, а суд.

Раніше стало відомо, що 6 жовтня в штаб-квартирі Австрійської народної партії (АНП), відомстві канцлера і міністерстві фінансів Австрії пройшли обшуки. Прокуратура з протидії економічним злочинам та корупції веде розслідування стосовно дев'яти осіб, у тому числі самого канцлера, за підозрою в зловживанні довірою і хабарництві.

Слідчі вважають, що в період з 2016 до 2018 року бюджетні кошти міністерства фінансів використовувалися для фінансування соцопитувань з позитивними оцінками в інтересах АНП і для їх подальшої публікації на ресурсах приватного видання «Естеррайх» за фінансову винагороду.

В Австрійської народної партії, що входить в урядову коаліцію, відкинули звинувачення і назвали обшуки інсценуванням політичних опонентів.