«Каталонія грабує Табарнію»: як іспанці тролять власних сепаратистів

Прихильники Табарнії відокремлюють себе від прихильників незалежності Каталонії, використовуючи при цьому ті ж аргументи, до яких звертаються сепаратисти

Петицію про створення нового автономного співтовариства в Іспанії під назвою «Табарнія» на сайті Change.org підписали більше 72 тис. осіб всього за кілька днів. Цей термін став найбільш популярним в іспанському сегменті соціальних мереж. Табарнія - вигадана назва території, яка об'єднує каталонські провінції Таррагону і Барселону.



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Табарнія - вигадана назва території, яка об'єднує каталонські провінції Таррагону і Барселону

Прихильники Табарнії відокремлюють себе від прихильників незалежності Каталонії, використовуючи при цьому ті ж аргументи, до яких звертаються сепаратисти

Петицію про створення нового автономного співтовариства в Іспанії під назвою «Табарнія» на сайті Change.org підписали більше 72 тис. осіб всього за кілька днів. Цей термін став найбільш популярним в іспанському сегменті соціальних мереж.

Табарнія - вигадана назва території, яка об'єднує каталонські провінції Таррагону і Барселону. Вперше про неї заговорили організатори інтернет-сайту Barcelona is not Catalonia, який позиціонує себе як опозиція руху за незалежність Каталонії, пише «Росбалт».

Концепція зібрала тисячі коментарів і стала вірусної, аж до створення власної статті у Вікіпедії, яка порівнює фіктивну Табарнію з картою результатів опитувань, проведених в цих регіонах Каталонії.

Її прихильники відокремлюють себе від прихильників незалежності Каталонії, використовуючи при цьому ті ж аргументи, до яких ті звертаються, кажучи про вихід з Іспанії.

«Свободу Табарнії. Каталонія грабує Табарнію. Корумпованість каталонських політиків прирекла Табарнію на бідність. Громадяни Табарнії мають право приймати рішення про своє майбутнє. Народ Табарнії хоче тільки проголосувати. Табарнія - це не про незалежність, це про демократію. Якщо Табарнія проголосить себе автономної, їй буде гарантовано перебування в складі Європейського союзу », - резюмує іспанське видання El País тези прихильників Табарнії.

Барселона і Таррагона - найбагатші і густонаселені провінції Каталонії. Тут прихильники незалежності Каталонії програли 21 грудня вибори, перемогу здобула партія Ciudadanos, яка виступає проти відділення Каталонії від Іспанії.

Незважаючи на явно іронічний характер феномена Табарнія, він отримав великий розголос і викликав бурхливу реакцію в засобах масової інформації.

Так званий прапор Табарнії

Інес Аррімадас, голова парламентської групи партії Ciudadanos в асамблеї Каталонії, прокоментувала феномен наступним чином:

«Табарнія - це ідея, яка ставить рух за незалежність Каталонії перед дзеркалом його власних суперечностей і крихкості його аргументів. Дуже показово, як занервували деякі люди».

До слова, нещодавно король Іспанії закликав до єдності прихильників незалежності Каталонії.