Керівництво молдовської Гагаузії дозволило використання «георгіївської стрічки»

Документом начебто дозволяється носити георгіївську стрічку, попри заборону, введену центральною владою Молдови

Башкан Гагаузії Ірина Влах підписала Закон «Про використання символів Перемоги на території Гагаузії». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцевий сайт Gagauzia.md.

Документом начебто дозволяється носити «георгіївську стрічку», попри заборону, введену центральною владою Молдови.

У тексті йдеться, що документом «дозволяється виготовлення, зберігання та використання георгіївської стрічки, червоних прапорів Перемоги та інших символів, пов'язаних із Перемогою у Великій Вітчизняній війні».

Як повідомляв «Главком», президент Молдови Майя Санду закликала не використовувати символи війни й підписала закон, яким забороняється використання георгіївської стрічки, а також символів «Z», «V», які російські окупанти використовують у війні проти України. «Вона («георгіївська» стрічка – ред.) була з 2005 року, стрічка була символом до 2005 року. На жаль, ця стрічка стала символом війни проти України і тому треба було її заборонити. І всі символи війни ми маємо заборонити, бо ми проти війни», – сказала Санду.

Нагадаємо, що 29 квітня Народні збори Гагаузії проголосували за використання на території автономії георгіївську стрічку, заборонену раніше парламентом та президентом Республіки Молдова. При цьому гагаузькі депутати наполягаються, що ухвалили такий закон у межах повноважень автономії.