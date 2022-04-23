Перелякана Молдова ще раз засвідчила Росії, що вона «нейтральна»

Кишинів схвильований планами Москви наступу у бік Придністров'я

Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла Росії, щоб «висловити глибоке занепокоєння» заявами про наміри окупувати південь України та отримати ще один вихід у Придністров'я. Про це ідеться на сайті відомства.

«Ці заяви необґрунтовані та суперечать позиції Російської Федерації, яка підтримує суверенітет та територіальну цілісність Республіки Молдова. Під час зустрічі було підтверджено, що Республіка Молдова… є нейтральною державою, і цей принцип повинен дотримуватися всіх міжнародних гравців, включаючи Російську Федерацію», – заявили в МЗС Молдови.

Раніше у Росії заявили про нові плани під час другої фази війни в Україні, яку там називають «спецоперацією». За словами виконувача обов'язків командувача військ Центрального військового округу Росії Рустама Міннекаєва, російські військові прагнуть встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров'я, а також «впливу на життєво важливі об'єкти української економіки».

Також військова розвідка міністерства оборони Великої Британії заявила, що рішення про припинення штурму українських захисників у Маріуполі свідчить про плани Кремля перекинути свої сили на наступ у глиб Донбасу. Там вважають, що повне захоплення комбінату суходолом, ймовірно, призведе до значних втрат росіян, що ще більше знизить їхню боєздатність.

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