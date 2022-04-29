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    Санду прокоментувала заборону «георгіївської» стрічки у Молдові

    У Молдові заборонили георгіївську стрічку та знаки Z та V - Санду прокоментувала заборону «георгіївської» стрічки у Молдові
    У Молдові заборонили георгіївську стрічку та знаки Z та V
    фото з відкритих джерел

    Глава держави вважає, що сьогодні неприпустимо, коли «деякі товариші» ходять із символом війни

    «Георгіївська» стрічка стала символом війни проти України, тому неприпустимо, щоб у Молдові ходили з цим символом. Про це сказала президентка Молдови Мая Санду під час інтерв'ю молдовській журналістці Лілії Бураковській в авторській передачі «Територія свободи».

    «Вона («георгіївська» стрічка – ред.) була з 2005 року, стрічка була символом до 2005 року. На жаль, ця стрічка стала символом війни проти України і тому треба було її заборонити. І всі символи війни ми маємо заборонити, бо ми проти війни», - сказала Санду.

    На запитання журналістки, чому закон про заборону символу не можна було підписати після дня перемоги 9 травня, Санду зазначила, що така позиція має бути принциповою, адже в Україні зараз гинуть люди у своїх будинках.

    «Як ви собі це уявляєте, щоб не промульгувати (закон – ред.): в Одесі люди гинуть у своїх квартирах, а нас тут деякі товариші ходитимуть із цими символами війни? Як можна? Це недопустимо. 9 травня – це не про те, що треба вбивати. 9 травня – це про наших предків, які віддали життя для того, щоб був мир. І ми хочемо, щоб був мир і сьогодні, і завтра, і в Україні, і в інших країнах. Це просто неприпустимо, що гине тримісячна дитина, а у Молдові деякі товариші ходили зі знаками війни та просувають цю війну. Ніхто не скасовує 9 травня. Ніхто не каже, що не можна вшановувати пам'ять. Навпаки – треба вшановувати пам'ять, але не можна 9 травня трансформувати для того, щоб говорити, що те, що відбувається в Україні, – це добре», - пояснила президент.

    Раніше у Молдові заборонили георгіївську стрічку та знаки Z та V.

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    Теги: День Перемоги росія окупанти Молдова війна Україна георгіївська стрічка президент окупація Майя Санду #stoprussia
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    Санду прокоментувала заборону «георгіївської» стрічки у Молдові