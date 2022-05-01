Молдова розвернула роспропагандиста, який намилився у Придністров’я

Артура Шайхутдінова розвернули на пункті контролю в аеропорту Кишинева

Прикордонники Кишинева не пустили до Молдови російського пропагандиста, кореспондента інформагентства «РИА Новости» Артура Шайхутдінова. Про це повідомило агентство у Telegram.

«Мені відмовили у в'їзді до Молдови. Офіційною причиною відмови назвали відсутність листа, який підтверджує реєстрацію у Міністерстві закордонних справ Молдови. Зараз я перебуваю в будівлі терміналу вильоту аеропорту Кишинева. Чекаю на посадку на рейс до Стамбула», – розповів Шайхутдінов.

Шайхутдінова розвернули на пункті контролю в аеропорту Кишинева, куди він прилетів зі Стамбула. «РИА Новости» повідомили, що Шайхутдінов прямував до Придністров'я для висвітлення ситуації у регіоні.

Водночас прессекретар Прикордонної поліції Молдови Раїса Новіцкі підтвердила виданню NewsMaker, що деяким іноземним громадянам, які прибули до аеропорту Кишинева, відмовили у в'їзді до країни.

«Таке рішення ухвалили у зв'язку з тим, що не було дотримано законних умов для отримання дозволу на перетин державного кордону», – пояснила вона.

За даними ГУР МО України, Придністров’я продовжують готувати до війни з Україною – Росія готує там провокації на травневі свята. Зокрема, росіяни надрукували тираж газети «Приднестровье», датованої 2 травня, у якій є нібито офіційне звернення мешканців Придністров'я до Володимира Путіна з проханням захистити їх від нападу ЗСУ. Отримання цієї інформації та її розголос поламали плани ворога.

Нагадаємо, що Росія розповсюджує на Придністров'ї фейки про загрозу від ЗСУ. Також раніше терорист Ігор Гіркін (відомий, як Стрєлков) запанікував через можливість входу українських військ у місто Тирасполь, яке зараз належить де-факто підконтрольному РФ Придністров'ю.