«МіГи» не літають»: Санду прокоментувала скандал про відмову передати Києву винищувачі

Президентка Молдови каже, що конституція республіки забороняє надавати військову допомогу

Президентка Молдови Майя Санду підтвердила, що Київ звертався з проханням передати винищувачі «МіГ-29», які є на балансі молдавської армії, зазначивши, що вони не літають і подібна допомога заборонена Конституцією. Про це лідерка Молдови заявила під час інтерв'ю молдавській журналістці Лілії Бураковській у авторській передачі «Територія свободи».

«МіГи» не літають. Нині там дуже мало лишилося. Знову ж таки через погану адміністрацію та корупцію», - сказала Санду.

Президентка Молдови додала, що Конституція республіки забороняє надавати військову допомогу.

«Україна просить, чи як це сказати, у всіх країн військову допомогу та всі посли у всіх країнах кажуть, що потрібно. У нашій країні немає сучасного обладнання. А по-друге, є Конституція, яка каже, що ми не можемо цього зробити і навіть є рішення Конституційного суду, яке роз'яснює, що це передбачає. Ми можемо допомогти в інших сферах», - зазначила Санду.

Нагадаємо, Молдова відмовила Україні передати винищувачі «МіГ-29», щоб не дратувати Москву. За даними ЗМІ, у перші дні російського вторгнення керівництво України зверталося до уряду Молдови з проханням продати ці літаки і отримало категоричну відмову з поясненням «ми не хочемо дратувати Росію».

Днями Санду запропонувала відправити в Україну першу військову допомогу. Глава держави має намір відправити до Києва саперів для розмінування звільнених населених пунктів.

«Ми намагаємося допомогти Україні та надати їй транспортні артерії, запропонували допомогти їм саперами, запропонували надати гуманітарну допомогу. Це те, що ми можемо», – сказала Санду в інтерв'ю.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів про ситуацію у Придністров’ї та дав пораду Молдові.

Читайте також: