Twitter видалятиме дописи з побажанням Трампу померти від коронавірусу



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Твіт Трампа про коронавірус зібрав найбільше лайків за всю історію акаунту, проте у президента США є й недоброзичливці

Новина про зараження Дональда та Меланії Трамп стала найбільш обговорюваною в соцмережі

Соціальна мережа Twitter буде видаляти усі дописи, в яких користувачі бажають президенту США Дональду Трампу померти від коронавірусної хвороби.

Про це пише видання Vice.

Представники Twitter уточнили, що не блокуватимуть акаунти користувачів, які поширили дописи з побажанням смерті Трампу. Однак контактуватимуть з власниками сторінок або видалятимуть дописи самостійно.

«Твіти, в яких бажають смерті, серйозних тілесних ушкоджень або смертельної хвороби комусь, не дозволені і мають бути видалені», – зазначили в Twitter.

Видання Vice додає, що новина про зараження Дональда та Меланії Трамп стала найбільш обговорюваною в соцмережі.

Зазначимо, що раніше колишня співробітниця президента Барака Обами та екскерівниця передвиборчої кампанії Гілларі Клінтон Зара Харім написала в соцмережі: «Це суперечило моїй моральній ідентичності впродовж останній чотирьох років, однак, сподіваюсь, він помре». Наразі цей твіт видалений, а сторінка Харім заблокована.

Як відомо, твіт Трампа про коронавірус зібрав найбільше лайків за всю історію акаунту.

Зазначимо, у суботу ввечері телеканал CNN повідомив, що наступні 48 годин будуть критичними для хворого на Covid-19 Трампа.

Нагадаємо, у суботу лікар президента США Дональда Трампа розповів, що американський лідер почуває себе добре.

Натомість ЗМІ повідомляють, що 2 жовтня хворому на Covid-19 Трампу знадобився кисень.

Зазначимо, у п'ятницю хворий на Covid-19 Трамп потрапив до лікарні. За інформацією ЗМІ, у президента США піднялася температура.

Нагадаємо, після захворювання Трампа у Білому домі підтвердили ще два нових випадки коронавірусу.

Як відомо, 2 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на Covid-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання.