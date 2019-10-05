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    У світі

    Генеральний секретар ООН відреагував на антиурядові акції в Іраку

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    Генеральний секретар ООН відреагував на антиурядові акції в Іраку

    Антоніу Гутерріш глибоко засмучений загибеллю людей під час недавніх акцій

    На загибель людей відреагував Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, він закликав уряд і демонстрантів в Іраку до діалогу.

    Про це повідомляється на сайті глави ООН.

    «Генеральний секретар уважно стежить за розвитком подій в Іраку. Він закликає до діалогу між урядом і демонстрантами в якості негайного кроку в бік деескалації», – йдеться в заяві.

    Генсек підкреслює, що «свобода вираження думок і мирних зібрань є основними правами людини, які необхідно поважати».

    «Генеральний секретар глибоко засмучений загибеллю людей під час недавніх акцій протесту і закликає всіх учасників проявляти максимальну стриманість і утримуватися від насильства», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, масові заворушення в Іраку спалахнули першого жовтня. Вони охопили Багдад, а також низку великих міст. Люди вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти корупції, безробіття і поганих комунальних послуг, зокрема відключення електроенергії та браку води.

    Для розгону демонстрацій силовики застосовують бойові патрони і сльозогінний газ.

    Як повідомлялося, кількість загиблих у ході масових антиурядових акцій в Іраку сягнула щонайменше 60 осіб.

    Багдад газ ООН протест Антоніу Гутерріш уряд
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