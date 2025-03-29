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Кількість загиблих від землетрусу в М'янмі перевищила 1600 осіб

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Кількість загиблих від землетрусу в М'янмі перевищила 1600 осіб
Щонайменше 139 осіб вважаються зниклими безвісти
Фото: REUTERS

Пошукові роботи в М’янмі тривають

Уряд М'янми заявив, що внаслідок землетрусу в країні загинули 1644 людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Прогнозне моделювання Геологічної служби США підрахувало, що кількість загиблих у М’янмі може перевищити 10 000, а втрати можуть перевищити річний економічний обсяг країни.

Як повідомляє LBC, 3408 осіб дістали різні травми. Крім того, щонайменше 139 осіб вважаються зниклими безвісти. Пошукові роботи тривають. 

Влада оголосила надзвичайний стан і направила «відкрите запрошення будь-яким організаціям і країнам, які бажають прийти і допомогти нужденним», додавши, що кількість жертв може зрости.

Нагадаємо, іноземні рятувальні команди почали літати в М’янму в суботу, щоб допомогти в пошуку тих, хто вижив після землетрусу

Щонайменше дев'ять людей загинули в сусідньому Таїланді, де землетрус магнітудою 7,7 бала зруйнував будівлі та обвалив споруджуваний хмарочос у столиці Бангкоку, 30 людей опинились під уламками, 49 вважаються зниклими безвісти.

Теги: М'янма землетрус

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